Aosta, 23 luglio 2026 – Il sindaco Raffaele Rocco è intervenuto sulla questione della procedura urbanistica per l’area verde di via Vittime Col du Mont, nel quartiere Dora, rispondendo alle osservazioni sollevate da Confcommercio Valle d’Aosta. Il primo cittadino ha chiarito che «nessun confronto è stato chiuso e nessuna decisione è stata assunta in modo irreversibile o calata dall’alto», sottolineando l'importanza del dialogo sulle scelte che riguardano il futuro del quartiere.

L’assessora al commercio, Simonetta Salerno, ha ribadito la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a proseguire il dialogo con le categorie economiche, definendo il confronto «sempre utile» e manifestando l'apertura a discutere su basi condivise.

Il Comune ha inoltre specificato che l'obiettivo non è la realizzazione di una galleria di negozi o di una grande struttura commerciale sovra-comunale. L'intenzione è piuttosto quella di rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti del quartiere Dora, in particolare attraverso l'offerta di un servizio alimentare di prossimità.

La variante urbanistica e la nuova destinazione dell’area

Il Consiglio comunale di Aosta ha recentemente approvato, con voto di maggioranza, una variante al Piano urbanistico di dettaglio (Pud). Questa modifica cruciale cambia la destinazione d’uso dell’area situata a ovest del quartiere Dora, trasformandola da residenziale a commerciale. L’area in questione, che funge da separazione tra il quartiere e lo stabilimento Cogne, è stata individuata come idonea per ospitare un nuovo supermercato e, contestualmente, servizi di tipo sanitario.

La delibera autorizza specificamente l’insediamento di attività commerciali e terziarie. Tale scelta è stata motivata dalla preferibilità di queste funzioni rispetto alla residenzialità, in quanto l’area è considerata «particolarmente prossima alle aree produttive dello stabilimento CAS». Questa vicinanza, infatti, la rende «suscettibile di influenze ambientali e di inquinamento maggiormente pregiudicanti e incidenti rispetto alla salute pubblica», rendendo la destinazione commerciale una soluzione più adeguata.

Il progetto delineato prevede che l’accesso al futuro supermercato e alla struttura sanitaria avvenga tramite una strada dedicata, collegata direttamente con il parcheggio comunale adiacente alla rotatoria di via Valli Valdostane.

Per quanto riguarda la logistica, i mezzi destinati al carico e scarico merci utilizzeranno un accesso specifico da via Vittime Lavoratori del Col du Mont, garantendo un flusso veicolare efficiente e senza la necessità di scavalcamento di corsia. Durante la fase di votazione in Consiglio comunale, il gruppo di centrodestra ha espresso la propria opposizione alla variante, mentre i consiglieri Manuel Cipollone (FdI) e Giovanni Girardini (Renaissance) hanno scelto di astenersi.

Prospettive future e il ruolo del confronto

Il Comune di Aosta ribadisce con fermezza la sua intenzione di concentrarsi primariamente sulle necessità dei residenti del quartiere Dora, garantendo l'offerta di servizi essenziali di prossimità.

L'amministrazione conferma la volontà di mantenere un confronto aperto e costruttivo con le associazioni di categoria. Viene sottolineato che nessuna decisione è da considerarsi definitiva e che il percorso di dialogo rimane attivo, con l'obiettivo di valutare e implementare soluzioni che siano il più possibile condivise e rispondenti alle esigenze della comunità.