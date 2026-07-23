Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha reiterato le sue dichiarazioni critiche verso la procura di Terni, a seguito degli sviluppi di una nuova inchiesta. Bandecchi è indagato per corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente. L'indagine verte sull'affidamento di lavori pubblici per la strada Bagnorese, del valore di quasi 300mila euro. L'accusa ipotizza che i lavori siano stati frazionati tra due aziende edili comunicanti per aggirare il tetto massimo che permette l'affidamento diretto da parte della pubblica amministrazione.

Nel fascicolo dell'inchiesta, oltre a Stefano Bandecchi, sono indagati con le medesime accuse Roberto Biagioli, ex patron dell'Orvietana, e un funzionario della provincia.

La perquisizione, avvenuta giovedì scorso, ha segnato un momento cruciale dell'indagine. Oggi, un piccolo presidio di contestatori ha atteso il sindaco davanti a Palazzo Spada, sede del consiglio comunale di Terni. La protesta si è svolta pacificamente.

Consensi in calo per gli amministratori umbri

In un contesto di crescente attenzione mediatica, Stefano Bandecchi ha anche commentato la nuova classifica sul gradimento degli amministratori, pubblicata oggi. Il consenso nei confronti del sindaco di Terni è sceso dal 54,6% al 53%. Un calo più marcato è stato registrato per la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il cui gradimento è passato dal 52,1% al 48%. Per quanto riguarda la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il consenso, che al momento dell'elezione si attestava al 52,2%, è ora al 49%.

Il ruolo della Procura di Terni

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni è l'organo competente per l'esercizio dell'azione penale e delle indagini preliminari nel territorio. Si occupa di reati che coinvolgono la pubblica amministrazione, inclusi i casi di corruzione e turbata libertà degli appalti. La sua sede è presso il palazzo di giustizia di Terni.