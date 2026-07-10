L'udienza preliminare per il processo d'appello che vede coinvolti Ciro Grillo e tre suoi amici è stata ufficialmente fissata per il mese di novembre. Il procedimento si terrà presso la Corte d’Appello di Cagliari, nella sua sezione distaccata di Sassari. Questo capitolo giudiziario riguarda i gravi fatti avvenuti nell’estate del 2019 a Porto Cervo, in Sardegna, circostanze per le quali i quattro giovani sono già stati giudicati in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania. La decisione di procedere con l'appello segue il ricorso presentato dalle difese, aprendo una nuova fase per la valutazione delle accuse.

Il procedimento d'appello: date, imputazioni e risonanza mediatica

La prima udienza di questo iter d'appello è stata calendarizzata per novembre, segnando un momento cruciale per la vicenda giudiziaria. Questa fase processuale si apre a seguito del ricorso presentato dalla difesa degli imputati, i quali contestano le condanne emesse nei loro confronti in primo grado. Il caso, sin dalle sue prime battute, ha suscitato ampia risonanza mediatica e mantiene alta l'attenzione pubblica. Al centro delle accuse vi è Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, insieme a tre suoi amici. Tutti e quattro sono accusati del grave reato di violenza sessuale di gruppo, un'imputazione che ha caratterizzato il percorso giudiziario.

Il processo di primo grado si è svolto presso il Tribunale di Tempio Pausania, il quale ha pronunciato le sentenze di condanna nei confronti dei quattro giovani. Ora, la Corte d’Appello di Cagliari, attraverso la sua sede distaccata di Sassari, avrà il compito di procedere al riesame delle posizioni di tutti gli imputati coinvolti, valutando nuovamente le prove e le argomentazioni presentate.

Competenza territoriale della Corte d'Appello e natura del riesame

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sua sezione distaccata situata a Sassari, detiene la piena competenza quale organo giudiziario di secondo grado. La sua giurisdizione si estende a tutti i procedimenti relativi ai reati che sono stati commessi nel vasto territorio della Sardegna settentrionale.

La sede di Sassari è l'organo designato per gestire i processi d'appello provenienti dai Tribunali di primo grado della sua circoscrizione, come il Tribunale di Tempio Pausania, da cui proviene il caso di Grillo jr e amici. L’iter d’appello si configura come una nuova fase del procedimento penale, offrendo l'opportunità di una revisione delle decisioni precedenti. Durante questa fase, le prove già acquisite nel corso del primo grado e le argomentazioni presentate dalle parti verranno attentamente riesaminate. È fondamentale sottolineare che non potranno essere introdotti nuovi elementi probatori o nuove prove rispetto a quanto già discusso e valutato nel primo grado di giudizio. Questo garantisce la continuità e la coerenza del percorso giudiziario.