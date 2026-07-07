L'estate del Crotone stenta a decollare, in un silenzio surreale che non si ricordava da ormai anni, se non decenni in casa rossoblù. La situazione economica è grave, la società procede centellinando le poche risorse a disposizione. Ed è in questo contesto che il Crotone sta lavorando alla firma del tecnico Leandro Greco che dovrebbe essere annunciato a giorni. Un mercato che sembra destinato ad autofinanziarsi quello dei rossoblù: via i calciatori con gli ingaggi più pesanti e richiesti sul mercato, qualche conferma per fornire un minimo di ossatura alla squadra, poi largo agli arrivi con giovani prospetti che dovrebbero ricostituire la rosa.

Crotone, voci in uscita: il Catania dell'ex Longo guarda alla rosa degli squali

In queste ore continuano a susseguirsi le voci che vedono il Catania interessato a calciatori del Crotone. Sono numerosi gli elementi accostati agli etnei: da Merelli a Groppelli, da Di Pasquale a Gallo, passando per Vinicius, Energe, Musso e Gomez. In pratica metà squadra del Crotone potrebbe cambiare maglia e giungere in Sicilia. Difficile capire chi e quanti calciatori lasceranno la Città di Pitagora. Il Crotone venderà, ma sicuramente non svenderà i suoi calciatori. Dagli incassi si cercherà di recuperare le somme necessarie per l'allestimento della rosa per la stagione sportiva 2026-2027.

Salernitana attenta, interesse per alcuni rossoblù

Non solo il Catania ma anche la Salernitana. I campani guardano con interesse al Crotone per alcuni tasselli. Interesse il centrocampista Andrea Gallo, già seguito lo scorso inverno. Potrebbe tornare utile anche il profilo di Guido Gomez, calciatore vice-capocannoniere dello scorso anno nel Girone C di Lega Pro. Nei giorni scorsi alla Salernitana è stato accostato con insistenza anche il terzino Mattia Novella, che proprio con la Salernitana ha iniziato la sua carriera tra i professionisti.

Crotone, si attende l'ufficialità per Leandro Greco

Il primo tassello che il Crotone dovrà apportare è l'ufficializzazione del tecnico: l'interesse per Leandro Greco è concreto, a confermarlo è stato nei giorni scorsi proprio il presidente del Crotone Gianni Vrenna ai microfoni di Esperia Tv. Dopo il suo arrivo si potrà parlare di preparazione estiva che, sempre secondo la stessa emittente, potrebbe essere svolta in città