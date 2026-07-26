Un uomo di circa quarant'anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Nova Milanese, in provincia di Monza, con gravi accuse. L'operazione della polizia ha portato al sequestro di un vero e proprio arsenale di armi da guerra e comuni da sparo clandestine, oltre a ingenti quantità di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato giovedì scorso, quando gli agenti della squadra mobile di Milano, sotto il coordinamento della procura di Monza, hanno seguito l'uomo fino al garage interrato del condominio dove risiede.

Nel momento in cui si è accorto della presenza degli agenti, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga e di disfarsi delle chiavi del box, ma è stato prontamente bloccato.

La perquisizione del garage ha rivelato un deposito illecito di notevole portata: al suo interno, la polizia ha rinvenuto e sequestrato una pistola mitragliatrice con matricola abrasa e silenziatore, due pistole anch'esse con matricola abrasa, un fucile a canne mozze e numerose munizioni di vario calibro. L'arsenale era accompagnato da tre chili di cocaina, quattro chili di hashish e uno scooter rubato. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Monza.

Sequestro di droga e armi: i dettagli dell'operazione

Il successo dell'operazione è frutto di un'indagine meticolosa condotta dalla squadra mobile di Milano, che ha permesso di identificare il garage come fulcro di attività illecita, adibito a deposito sia per armi che per sostanze stupefacenti.

Tra il materiale sequestrato spiccano, per la loro pericolosità, una pistola mitragliatrice dotata di silenziatore, due pistole e un fucile a canne mozze, tutte con matricola abrasa, a testimonianza della loro provenienza illegale. A completare il quadro, un vasto assortimento di munizioni. Per quanto riguarda gli stupefacenti, sono stati recuperati complessivamente tre chili di cocaina e quattro chili di hashish. All'interno del box è stato inoltre trovato uno scooter risultato rubato, aggiungendo un'ulteriore accusa al quarantenne.

Contesto investigativo: operazioni simili a Milano

L'intervento a Nova Milanese si inserisce in un più ampio contesto di attività di contrasto al crimine organizzato e allo spaccio di droga che le forze dell'ordine stanno intensificando in diverse aree della Lombardia.

Un'operazione analoga è stata condotta di recente a Milano, nel quartiere Bruzzano, dove la polizia ha sequestrato oltre otto chilogrammi di stupefacenti – tra cui hashish, marijuana e cocaina – e una moto rubata, anch'essi occultati in un box utilizzato come deposito da un giovane di ventun anni. Questi interventi mirati evidenziano la strategia delle autorità di colpire le basi logistiche del traffico di droga e armi, spesso situate in garage e box interrati di stabili residenziali, per smantellare le reti di spaccio e detenzione illecita.

L'uomo arrestato a Nova Milanese dovrà rispondere delle accuse di detenzione di armi da guerra e comuni da sparo clandestine, con il relativo munizionamento, e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova nel carcere di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa degli sviluppi processuali.