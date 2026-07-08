Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Baiano, comune situato in provincia di Avellino, a seguito di una grave aggressione perpetrata ai danni della sorella. I due convivevano nella stessa abitazione da diversi mesi, un contesto che ha reso l'episodio ancora più drammatico. La violenza domestica, che ha scosso la tranquillità della comunità locale, si è consumata nella giornata di mercoledì 8 luglio 2026. La donna, dopo essere stata brutalmente aggredita, è riuscita con grande difficoltà a fuggire dalla casa e a trovare rifugio presso l'abitazione dei vicini.

Da lì, in stato di shock ma determinata a chiedere aiuto, ha potuto lanciare l'allarme, dando il via all'intervento delle autorità.

L'intervento immediato dei Carabinieri e l'arresto

La richiesta di aiuto, giunta al numero di emergenza 112, ha innescato una risposta immediata da parte dei Carabinieri. Le pattuglie sono giunte sul luogo dell'accaduto con estrema rapidità, un intervento che si è rivelato fondamentale per prevenire un ulteriore aggravarsi della situazione e per scongiurare conseguenze ben più tragiche per la vittima. Nonostante l'arrivo delle forze dell'ordine, il 36enne ha continuato a manifestare un comportamento estremamente aggressivo e ostile. Ha inveito con veemenza contro i militari intervenuti e ha proseguito a rivolgere minacce esplicite alla sorella, dimostrando una persistente volontà di nuocere.

Di fronte a tale condotta, che non lasciava spazio a dubbi sulla gravità della situazione, l'uomo è stato immediatamente bloccato e successivamente arrestato. Le accuse formali a suo carico sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati che evidenziano la gravità dell'atto compiuto. Dopo le procedure di rito e la compilazione degli atti necessari, il responsabile è stato trasferito presso la casa circondariale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il soccorso alla vittima e le cure ospedaliere

Parallelamente all'intervento dei Carabinieri, i sanitari del 118 sono stati allertati e sono prontamente giunti sul posto per prestare le prime cure alla donna aggredita. La vittima, visibilmente provata dall'esperienza e con evidenti segni delle percosse subite, ha ricevuto assistenza medica immediata.

Considerata la natura e l'entità delle lesioni, è stato ritenuto indispensabile il suo immediato trasferimento all'ospedale di Avellino. Presso la struttura ospedaliera, la donna è stata sottoposta a un'attenta serie di accertamenti diagnostici e ha ricevuto tutte le cure mediche e il supporto psicologico necessari per affrontare il trauma. L'efficace coordinamento tra i vicini, che hanno offerto un primo rifugio e allertato le autorità, i Carabinieri, che hanno garantito la sicurezza e l'arresto del responsabile, e il personale sanitario, che ha fornito l'indispensabile assistenza medica, ha permesso di gestire con professionalità e umanità questa delicata e complessa situazione, assicurando protezione e supporto alla vittima.