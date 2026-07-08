Sei persone sono state tratte in salvo nelle acque del Lago Maggiore, nel tratto antistante a Cannobio, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L'intervento è stato condotto dai militari del servizio navale della Guardia di Finanza dopo che un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un'imbarcazione di nazionalità svizzera. A bordo si trovavano cinque turisti e uno skipper, cittadino elvetico, tutti fortunatamente illesi.

Gli occupanti sono stati prontamente evacuati a bordo della vedetta della Guardia di Finanza. Una volta assicurata la sicurezza delle persone, i finanzieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’imbarcazione in fiamme, ancorandola a una boa in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza definitiva del natante.

Interventi e coordinamento per la sicurezza sul Lago Maggiore

La prontezza dei militari del servizio navale è stata determinante in questo episodio, avvenuto in un'area del Lago Maggiore particolarmente frequentata da turisti e appassionati di sport acquatici. La presenza costante e l'efficacia dei servizi di soccorso navale sono elementi cruciali per la sicurezza di chi naviga e frequenta le acque interne.

Le operazioni di salvataggio in questa zona sono gestite attraverso una stretta collaborazione tra diverse forze, tra cui la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera. Questa sinergia garantisce la tempestività degli interventi in caso di emergenza, come dimostrato anche in questa occasione, evidenziando l'efficacia del coordinamento tra gli enti preposti alla sicurezza lacustre.

Precedenti operazioni di soccorso nel Verbano-Cusio-Ossola

L'episodio odierno si inserisce in un contesto di frequenti interventi di soccorso sul Lago Maggiore. Recentemente, il 29 giugno 2026, sempre nelle acque del lago e nel territorio di Cannobio, quattro surfisti di nazionalità tedesca sono stati tratti in salvo. Erano stati messi in difficoltà dal forte vento e dal moto ondoso nella zona dei Castelli di Cannero.

In quell’occasione, le operazioni hanno visto l'intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco del Comando del VCO, affiancata dal battello fuoribordo del distaccamento di Luino e dalla Guardia Costiera. Questi episodi sottolineano la costante e capillare presenza di servizi di emergenza dedicati alla tutela della sicurezza sul Lago Maggiore, una delle principali mete turistiche della regione, che richiede un'attenzione e una vigilanza costanti.