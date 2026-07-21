Proseguono ad Arrone le operazioni per la cattura del lupo che ha aggredito una bambina, sotto il coordinamento della prefetta Antonietta Orlando. Una recente riunione a Palazzo Bazzani ha coinvolto il sindaco Fabio Di Gioia, le forze dell'ordine e i servizi faunistici e sanitari della Regione Umbria e della Usl Umbria 2, oltre all'Associazione Wild Umbria. L'incontro ha fatto il punto sulle attività della task force, attivata il 10 luglio dopo l'avvistamento.

La task force ha potenziato vigilanza e controllo del territorio, installando 16 fototrappole e diffondendo informative con raccomandazioni alla cittadinanza.

La cattura, autorizzata dall'Ispra alla Regione Umbria, avverrà nel rispetto delle normative. Il lupo, specie protetta, sarà trasferito in un'area recintata del parco dei Monti Sibillini. Monitoraggio e sinergia operativa, coordinati dai carabinieri forestali, proseguiranno nei prossimi giorni.

Misure di Sicurezza e Linee Guida per la Popolazione

Per la vigilanza, è stato implementato un servizio di pattugliamento continuo e le fototrappole sono state posizionate nei punti di avvistamento. Tutti i servizi operativi, inclusi Carabinieri Forestali, Protezione Civile e Polizia Provinciale, sono stati allertati per coordinare gli avvistamenti e raccogliere le segnalazioni. La Regione Umbria, la Usl Umbria 2, il Comune di Arrone e altre istituzioni partecipano attivamente alle operazioni sotto la guida della Prefettura di Terni.

Il dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 2 ha diffuso linee guida per la gestione degli incontri con lupi confidenti: mantenere la distanza, impedire l'avvicinamento dei bambini, agire con fermezza (alzando la voce) in caso di contatto ravvicinato, e utilizzare suoni forti o segnali visivi per la dissuasione attiva, allontanandosi camminando all’indietro. Le istruzioni riguardano anche la gestione di rifiuti domestici, custodia di animali domestici e da allevamento, manutenzione del verde e colonie feline. Per ogni segnalazione, contattare il 112.

Le istituzioni sottolineano l’importanza della collaborazione cittadina per la sicurezza pubblica e la gestione del territorio, esortando a seguire le raccomandazioni e a segnalare tempestivamente ogni avvistamento alle autorità.