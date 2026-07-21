Un'autista di autobus è stata vittima di un'aggressione verbale a Firenze, mentre era in servizio su un mezzo Ataf in via Baracca. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 21 luglio 2026, ha visto coinvolta una lavoratrice di 53 anni, bersaglio di urla e minacce da parte di una passeggera.

La dinamica dei fatti ricostruita indica che, una volta salita a bordo, la passeggera ha iniziato a rivolgere insulti e minacce verbali all'autista. La lavoratrice, mantenendo la calma, ha prontamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia, giunti sul posto, hanno identificato la responsabile dell'aggressione.

L'autista, visibilmente scossa dall'accaduto, ha ricevuto assistenza e ha potuto riprendere il servizio solo dopo l'arrivo dei colleghi e delle autorità competenti.

L'aggressione e la reazione aziendale

L'aggressione si è manifestata rapidamente e senza un apparente motivo, con la passeggera che ha iniziato a inveire contro l'autista della linea Ataf. La prontezza dell'autista nel contattare la centrale operativa ha permesso un intervento tempestivo. La donna aggressiva è stata fatta scendere dal mezzo all'arrivo degli agenti, che hanno provveduto a raccoglierne le generalità.

L'azienda Ataf ha espresso piena solidarietà all'autista coinvolta, ribadendo l'importanza di tutelare il proprio personale viaggiante e di garantire la sicurezza sui mezzi pubblici.

È stato sottolineato come “non sia la prima volta che si verificano episodi simili ai danni degli autisti”, evidenziando la necessità che chi opera a contatto con il pubblico possa svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza adeguate.

Impegno di Ataf per la sicurezza

Ataf, l'Azienda Trasporti Area Fiorentina, è responsabile della gestione del servizio di trasporto pubblico locale a Firenze e nei comuni limitrofi. Con centinaia di autisti e migliaia di passeggeri trasportati quotidianamente, la tutela del personale e la promozione di un ambiente sicuro per tutti gli utenti rappresentano priorità assolute per l'azienda.

In risposta a queste sfide, Ataf ha implementato diverse misure negli ultimi anni per rafforzare la sicurezza a bordo dei propri mezzi.

Tra queste figurano la formazione specifica del personale e una stretta collaborazione con le forze dell'ordine per la gestione efficace di situazioni critiche. L'azienda rivolge un appello ai passeggeri, invitandoli a segnalare con tempestività qualsiasi comportamento aggressivo o minaccioso. Questo approccio proattivo è fondamentale per prevenire episodi di violenza e assicurare un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro per l'intera comunità.