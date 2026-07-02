Il presidente Volodymyr Zelensky ha visitato i luoghi dei bombardamenti a Kiev, teatro di un massiccio attacco russo avvenuto nella notte. L'offensiva ha causato un bilancio tragico di almeno ventuno morti e ottantacinque feriti, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Durante la sua visita, il leader ucraino ha espresso con fermezza la determinazione del suo paese, dichiarando che l'Ucraina "certamente" reagirà a questa aggressione indiscriminata.

Zelensky ha chiarito la sua interpretazione delle motivazioni dietro l'escalation russa, affermando che la Federazione Russa sta colpendo obiettivi civili con un intento ben preciso: costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità.

Questo attacco sistematico al tessuto civile, ha spiegato il presidente, mira a creare una profonda spaccatura tra la società e l'esercito ucraino, un obiettivo su cui, a suo dire, i russi hanno sempre puntato durante l'intero conflitto. Tuttavia, Zelensky ha categoricamente escluso che tale strategia possa avere successo, ribadendo con forza: "Non accadrà". Ha poi rafforzato il concetto della reazione ucraina, sottolineando ancora una volta che il paese risponderà "certamente" a questi atti di violenza.

Le conseguenze dell'attacco su Kiev

L'attacco notturno su Kiev è stato caratterizzato da ondate di missili e droni che hanno colpito numerosi obiettivi civili nella capitale. Le conseguenze sono state devastanti, con infrastrutture civili e aree residenziali gravemente danneggiate.

Questa strategia operativa, che si concentra su bersagli non militari, riflette pienamente quanto dichiarato da Zelensky riguardo al tentativo di minare la coesione tra la popolazione e le forze di difesa nazionali, cercando di fiaccare lo spirito di resistenza ucraino attraverso la paura e la distruzione.

Il presidente ucraino ha ribadito l'importanza di mantenere l'unità nazionale di fronte a tali provocazioni, sottolineando come la resilienza della società civile sia un pilastro fondamentale nella difesa del paese. La promessa di una reazione decisa agli attacchi russi evidenzia la volontà di non cedere alle pressioni e di continuare a difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina.

L'impatto di questa aggressione, che ha mietuto vite innocenti e causato ingenti danni materiali, rafforza la determinazione di Kiev a rispondere con ogni mezzo necessario per proteggere i propri cittadini e il proprio futuro.