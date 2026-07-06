Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha reso omaggio alla memoria di Donato Cantore, sottolineando il valore inestimabile del suo esempio per l'intera comunità lucana. In una dichiarazione ufficiale, Bardi ha definito Cantore un "patrimonio prezioso per la comunità lucana", evidenziando come la sua figura rappresenti tuttora un modello di riferimento per tutti i cittadini della regione.

Il tributo del Presidente Bardi

Il presidente Bardi ha espresso parole di profonda stima nei confronti di Cantore, rimarcando l'importanza del suo impegno costante e della sua dedizione incondizionata verso il territorio.

Donato Cantore ha saputo incarnare con coerenza i valori di solidarietà e servizio, contribuendo in maniera significativa alla crescita e al benessere della Basilicata. "L'esempio di Cantore – ha affermato Bardi – resta un patrimonio prezioso per la comunità lucana e per le future generazioni, un faro che continua a illuminare il nostro percorso".

L'impegno della Regione per la memoria

La Regione Basilicata si impegna attivamente nella valorizzazione delle personalità che, come Donato Cantore, hanno lasciato un segno indelebile nello sviluppo sociale e culturale del territorio. L'ente regionale promuove costantemente iniziative volte a ricordare e onorare figure di spicco, riconoscendo il loro fondamentale contributo alla collettività.

La Regione Basilicata coordina e sostiene le politiche di sviluppo locale, sociale e culturale, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane e storiche presenti sul territorio, elementi chiave per la sua identità e il suo progresso.

La testimonianza del presidente Bardi si inserisce pienamente in questo contesto istituzionale, rafforzando l'importanza di mantenere viva la memoria di coloro che hanno operato con dedizione per il bene comune e di trasmettere questi valori fondamentali alle nuove generazioni, affinché possano trarne ispirazione e guida.