Un incendio è divampato questa mattina, 19 luglio 2026, all'interno del campo nomadi situato nel quartiere Japigia di Bari, a ridosso della tangenziale per Brindisi. Sebbene l'evento non abbia causato feriti né intossicati, le autorità hanno prontamente disposto l'evacuazione degli abitanti dell'area a scopo precauzionale, al fine di garantire la loro incolumità.

Le fiamme hanno interessato una considerevole quantità di rifiuti accatastati nelle vicinanze delle baracche, generando una spessa e densa colonna di fumo nero, visibile distintamente a diversi chilometri di distanza.

Sul luogo dell'incendio sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, supportate da agenti della polizia locale, per domare le fiamme e assicurare la messa in sicurezza della zona.

L'intervento dei soccorsi e le conseguenze immediate

La presenza di un vasto accumulo di rifiuti nei pressi delle abitazioni ha notevolmente favorito la rapida propagazione delle fiamme, rendendo indispensabile un intervento tempestivo e coordinato delle squadre di soccorso. La situazione è stata costantemente monitorata dalle autorità competenti, che hanno ritenuto opportuno procedere con l'evacuazione degli abitanti per prevenire rischi legati all'inalazione di fumi tossici e ad altri potenziali pericoli derivanti dall'incendio.

La colonna di fumo, la cui visibilità si estendeva anche a quartieri distanti, ha comprensibilmente suscitato preoccupazione tra i residenti delle aree limitrofe. Tuttavia, secondo quanto comunicato dalle autorità, non si sono registrati danni a persone o strutture circostanti l'epicentro dell'incendio, confermando l'efficacia delle misure di contenimento e prevenzione adottate.

Il contesto dell'emergenza roghi tossici nel Barese

Il fenomeno degli incendi che coinvolgono rifiuti abbandonati rappresenta una problematica ricorrente e di grande attualità, già oggetto di attenzione in altri quartieri periferici di Bari, come Carbonara e Ceglie. In precedenti occasioni, le fiamme, alimentate anche da forti raffiche di vento, avevano raggiunto aree particolarmente sensibili, come depositi di bombole di gas, provocando deflagrazioni e generando un diffuso allarme tra la popolazione residente.

Il sindaco di Bari ha più volte evidenziato la necessità di un intervento coordinato tra tutte le istituzioni competenti per affrontare con efficacia l'emergenza roghi tossici, una situazione ulteriormente aggravata dalle elevate temperature e dai frequenti venti di maestrale. Le autorità locali hanno sottolineato come la diffusione di fumi tossici costituisca un serio rischio per la salute dei cittadini, per l'ambiente e per la qualità della vita nelle aree colpite. La prevenzione degli incendi e una gestione più rigorosa dei rifiuti abbandonati rimangono, pertanto, temi centrali e prioritari per la sicurezza pubblica e la tutela della popolazione nel territorio barese.