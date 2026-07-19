Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Genova nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2026, in seguito a un episodio di violenza che ha coinvolto un autobus di linea e il suo personale. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo che l'uomo, in via Bersaglieri d'Italia, aveva danneggiato il mezzo pubblico e aggredito gli autisti. La dinamica dei fatti ha visto l'individuo, dopo aver regolarmente mostrato il biglietto, rifiutarsi di esibire un documento d'identità. Questa reticenza ha rapidamente degenerato in aggressione, culminata con un pugno al volto di uno dei due autisti e il danneggiamento del parabrezza del bus.

All'arrivo delle volanti, l'uomo ha reagito con ulteriore violenza, urlando e tentando di colpire a calci gli agenti, che hanno proceduto all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e alla denuncia per danneggiamento aggravato.

Questo grave episodio non è isolato, ma rappresenta l'ottavo caso di aggressioni e danneggiamenti a danno di mezzi pubblici e del loro personale registrato a Genova nell'arco di una sola settimana. L'escalation di violenza che sta interessando il trasporto pubblico locale ha spinto la sindaca Silvia Salis a richiedere la convocazione urgente di un tavolo in prefettura, con l'obiettivo di discutere e implementare misure efficaci per contrastare il fenomeno.

L'aggressione e l'intervento delle forze dell'ordine

L'allarme è scattato in seguito a una segnalazione che indicava una lite in corso tra l'uomo e due autisti del bus. La controversia è nata dal rifiuto dell'individuo di esibire un documento d'identità, nonostante avesse già mostrato il biglietto di viaggio. La tensione è rapidamente sfociata in violenza fisica: uno degli autisti è stato colpito al volto e il parabrezza del mezzo ha subito danni. Al loro arrivo, i poliziotti si sono trovati di fronte a un soggetto in stato di agitazione che ha tentato di aggredirli fisicamente, rendendo necessario l'intervento per contenerlo e procedere all'arresto.

L'escalation di violenza e le reazioni

Questo ennesimo atto di violenza si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza sul trasporto pubblico genovese.

Negli ultimi giorni, si sono infatti registrati numerosi episodi di aggressioni ai danni di autisti e mezzi. In risposta a questa critica situazione, i rappresentanti sindacali hanno già annunciato uno sciopero per lunedì e hanno formalmente richiesto la sospensione della linea 71, individuata come particolarmente problematica. Sono inoltre in programma ulteriori iniziative di protesta e sensibilizzazione, volte a sollecitare le istituzioni a garantire maggiore sicurezza per il personale e i passeggeri.

La richiesta della sindaca Salis di un incontro urgente in prefettura si allinea con le pressanti azioni sindacali, sottolineando la necessità impellente di interventi coordinati e risolutivi per arginare il preoccupante fenomeno delle aggressioni sui mezzi pubblici cittadini e ripristinare un clima di sicurezza per tutti.