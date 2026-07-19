Un grave furto ha colpito gli uffici dell'Anagrafe comunale di Brindisi, situati all'interno del Palazzo di Città, in via Filomeno Consiglio. Nelle scorse ore, ignoti malviventi sono riusciti a introdursi nei locali, accedendo tramite un ingresso laterale dell’edificio, e hanno forzato la cassaforte custodita negli uffici amministrativi.

Il bottino ammonta a circa 20.000 euro, una somma significativa che corrisponde interamente ai proventi accumulati dalle pratiche per l’attivazione e il rinnovo della carta d’identità elettronica. L’episodio criminoso è stato scoperto questa mattina, al momento dell'apertura degli uffici.

Sul posto, per i primi accertamenti, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Brindisi, che hanno avviato le indagini preliminari.

Dinamica del furto e avvio delle indagini

La ricostruzione iniziale suggerisce che i malviventi abbiano pianificato l'azione con audacia. Hanno avuto accesso agli uffici attraverso un ingresso laterale del Palazzo di Città, riuscendo a eludere i sistemi di sicurezza e a raggiungere indisturbati la cassaforte dell’Anagrafe. Una volta all’interno, hanno forzato il dispositivo di sicurezza, prelevando l'intera somma di denaro. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato un'indagine approfondita per ricostruire la dinamica dell’accaduto, raccogliere elementi utili e individuare i responsabili di questo atto illecito.

Il ruolo dell'Anagrafe comunale di Brindisi

L’Anagrafe comunale di Brindisi, con sede nel Palazzo di Città, rappresenta un servizio essenziale per l'amministrazione locale. È il dipartimento preposto alla gestione delle pratiche relative ai cittadini residenti, inclusi servizi fondamentali come il rilascio e il rinnovo della carta d’identità elettronica. Questi uffici sono un punto di riferimento cruciale per numerosi servizi anagrafici e amministrativi, fornendo supporto e documentazione indispensabile a tutta la popolazione del comune. Il furto ha quindi colpito un cuore pulsante dell'amministrazione cittadina.