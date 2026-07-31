Il 31 luglio 2026, a Benevento, si è tenuta la solenne cerimonia di riconferma di Nino Lombardi come presidente della Provincia. L'evento, svoltosi presso la sede istituzionale dell'ente, ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle istituzioni. Lombardi ha prestato il suo giuramento davanti al Consiglio provinciale, confermando formalmente il suo incarico e inaugurando un nuovo mandato amministrativo.

Il giuramento e gli obiettivi del nuovo mandato

Durante la cerimonia, il presidente Lombardi ha pronunciato il giuramento previsto dalla normativa vigente, sancendo l'avvio ufficiale del suo nuovo mandato.

Alla presenza dei consiglieri provinciali e di numerosi cittadini, Lombardi ha sottolineato l'importanza del ruolo della Provincia per il territorio. Ha espresso la ferma intenzione di lavorare per il "bene della comunità sannita" e di promuovere iniziative concrete per lo sviluppo locale.

Funzioni e competenze della Provincia di Benevento

La Provincia di Benevento si configura come un ente locale di secondo livello, con un ruolo cruciale nell'amministrazione e nello sviluppo del suo comprensorio. Le sue competenze includono la pianificazione territoriale, la gestione delle infrastrutture scolastiche e viarie, la tutela ambientale e la promozione dello sviluppo economico locale. L'ente svolge, inoltre, funzioni di coordinamento tra i Comuni del territorio, fungendo da punto di riferimento istituzionale per cittadini e imprese della zona.

La riconferma di Nino Lombardi alla guida della Provincia di Benevento segna la prosecuzione dell'attività amministrativa con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni. L'impegno primario resta quello di rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio, ascoltando le istanze dei cittadini e delle realtà produttive per costruire un futuro di crescita e benessere per l'intera comunità sannita.