Un tragico evento ha scosso la comunità: una bambina di appena due mesi è deceduta presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora. Il decesso, avvenuto nella giornata di ieri, ha immediatamente spinto la Procura della Repubblica di Cassino ad aprire un’inchiesta per fare piena luce sulle cause e sulle circostanze che hanno portato alla morte della piccola. La neonata, figlia di una coppia residente a Balsorano, in provincia dell’Aquila, era stata ricoverata d’urgenza. Il suo percorso clinico era iniziato nella mattinata di domenica, quando era stata condotta al Pronto Soccorso di Avezzano a causa di gravi problemi gastrointestinali.

Dopo alcune ore trascorse nella struttura abruzzese, le sue condizioni avevano richiesto un trasferimento all’ospedale di Sora. Qui, nonostante gli sforzi del personale medico, il quadro clinico della bambina è progressivamente peggiorato, culminando nel tragico decesso.

L'inchiesta della Procura e i primi provvedimenti

In risposta a questa drammatica perdita, la Procura di Cassino ha agito prontamente. Questa mattina, le autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro della salma della neonata, un atto fondamentale per consentire gli accertamenti medico-legali. Contestualmente, è stata ordinata l’acquisizione completa della cartella clinica della piccola, un documento essenziale per ricostruire ogni fase del suo ricovero e delle cure prestate.

Il Commissariato di Sora è stato incaricato di condurre tutte le indagini preliminari e gli accertamenti necessari sul campo. Il pubblico ministero di turno ha inoltre formalmente disposto l’esecuzione dell’autopsia, un esame irrinunciabile che sarà effettuato presso l’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. L’obiettivo primario dell’esame autoptico è quello di chiarire in maniera inequivocabile le cause del decesso, fornendo risposte concrete sulla natura della patologia e sull’eventuale concorso di altri fattori.

Ricostruzione del percorso clinico e attesa dei risultati

Gli investigatori stanno attualmente lavorando per ricostruire l’intero percorso clinico della bambina, un’operazione complessa che prevede l’analisi dettagliata di tutta la documentazione sanitaria.

Questo include non solo i registri dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, dove è avvenuto il decesso e che rappresenta il principale presidio sanitario della zona, ma anche quelli della struttura di Avezzano, dove la neonata era stata inizialmente assistita. L’attenzione è focalizzata su ogni fase del ricovero, dal momento dell’arrivo al Pronto Soccorso di Avezzano fino al trasferimento e al successivo aggravamento delle condizioni a Sora. L’obiettivo è verificare ogni passaggio, ogni decisione medica e ogni circostanza che possa aver influito sull’esito finale. Le autorità giudiziarie e sanitarie attendono con la massima urgenza i risultati dell’autopsia e l’esito delle verifiche sulla documentazione clinica.

Questi elementi saranno cruciali per determinare eventuali responsabilità, accertare la presenza di negligenze o omissioni, e stabilire le cause specifiche e definitive legate al tragico decesso della neonata, fornendo così un quadro completo e trasparente della vicenda.