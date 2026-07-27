Questa mattina, a Pescara, è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane donna sotto il lato nord del Ponte del Mare. L'allarme è stato lanciato poco prima dell'alba, portando all'immediato intervento sul posto del personale sanitario della Misericordia, degli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco.

Al momento del ritrovamento, la vittima era priva di documenti di identità. Questa circostanza ha reso necessarie ulteriori indagini per risalire alle sue generalità. Le prime informazioni disponibili indicano che la giovane avesse poco più di vent'anni.

Il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Autorità al lavoro per identificazione e chiarimenti

Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le procedure per l'identificazione della giovane e per chiarire le circostanze che hanno portato al tragico ritrovamento. Agenti di Polizia e vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul luogo della segnalazione, prestando supporto al personale sanitario nelle operazioni di recupero e nei rilievi preliminari.

Il Ponte del Mare, simbolo di Pescara

Il Ponte del Mare rappresenta una delle infrastrutture più iconiche di Pescara. Inaugurato nel dicembre 2009, questo ponte ciclopedonale unisce la riviera nord e quella sud della città, attraversando la foce del fiume Pescara.

Con una lunghezza totale di 466 metri, costituisce un passaggio fondamentale per residenti e visitatori.

Progettato per incentivare la mobilità sostenibile e valorizzare il lungomare, il Ponte del Mare è divenuto nel tempo un vero e proprio simbolo architettonico della città, spesso teatro di eventi pubblici e manifestazioni sportive.