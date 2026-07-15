A Cagliari è stato innalzato al livello 3, codice rosso, per ondate di calore e alte temperature, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. In risposta a questa allerta, il Centro Operativo Comunale (Coc), convocato dal sindaco Massimo Zedda, ha stabilito la chiusura precauzionale al pubblico dei cimiteri cittadini – Bonaria, San Michele e Pirri – dalle 12.30 alle 16.00, e del Parco di Tuvixeddu. Le misure saranno in vigore per le giornate di giovedì 16 e venerdì 17 luglio, periodi in cui le temperature percepite in città potranno toccare i 40°C.

L'allerta per le alte temperature, già diramata dalla Protezione Civile regionale, è confermata. Il Comune di Cagliari mantiene alta l'attenzione sui servizi sanitari e sociali. È operativo un servizio di Pronto Intervento Sociale, attivo 24 ore su 24, contattabile al 3496865769. Inoltre, uno sportello di ascolto telefonico, in collaborazione con la Croce Rossa, offre supporto rapido a anziani e persone fragili. Il numero 070.0933671 è disponibile tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

Misure e limitazioni per l'emergenza caldo

Le chiusure temporanee dei cimiteri e del Parco di Tuvixeddu sono state adottate nelle fasce orarie più critiche con l'obiettivo di ridurre i rischi per la salute, specie per i più vulnerabili.

L'amministrazione comunale ricorda l'ordinanza n. 3 del 17 giugno, con cui la presidente della Regione ha disposto specifiche misure di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati in attività all'aperto. Riguardano i settori agricolo, florovivaistico, edilizia e impiantistica, esposti ai pericoli delle alte temperature estive.

“Estate Solidale 2026”: il programma di assistenza

In risposta all'emergenza caldo, il Comune di Cagliari ha attivato il programma “Estate Solidale 2026”, volto a rafforzare la rete di assistenza sul territorio. Prevede il potenziamento dell'accoglienza per emarginati o senza dimora, con strutture aperte e presenza diffusa in città. Lo sportello telefonico di ascolto, con la Croce Rossa Italiana, raccoglie segnalazioni, offre orientamento e attiva interventi rapidi per esigenze quotidiane (es. consegna di spesa e farmaci a domicilio). L'Amministrazione comunale esorta alla massima prudenza nelle ore più calde e invita i cittadini a segnalare difficoltà, per attivare la rete dei servizi.