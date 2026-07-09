La circolazione ferroviaria in Calabria è stata sospesa per danni all’infrastruttura, per mano di ignoti. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicatol'interruzione sulle linee Salerno‑Paola, Catanzaro Lido‑Taranto, Sibari‑Paola e Cosenza‑Paola. La tratta Battipaglia-Paola è bloccata.

RFI ha attivato bus sostitutivi e riprogrammato l'offerta. I tecnici RFI sono al lavoro per il ripristino. Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni. Le Autorità stanno conducendo verifiche. Aggiornamenti su canali Infomobilità RFI e Trenitalia.

Linee coinvolte e ripristino

L'interruzione colpisce direttrici chiave come Salerno‑Paola e Catanzaro Lido‑Taranto, snodi chiave per la mobilità. Il blocco Battipaglia-Paola impone mezzi alternativi per i viaggiatori. Personale tecnico RFI è impegnato nel ripristino. Si consiglia di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti.

Modernizzazione della rete calabrese

La rete calabrese è in fase di potenziamento, con lavori RFI nella stazione di Paola. Tra il 24 e il 25 maggio, modifiche alla circolazione (linea Tirrenica e Cosenza-Paola) hanno permesso l'attivazione dell'Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Paola. L'ACC, cabina di regia tecnologica, ottimizza la gestione della circolazione, migliorando regolarità e puntualità.

L'investimento per Paola supera i 19 milioni di euro, coinvolgendo circa 80 operai e tecnici RFI e appaltatori. Questi interventi rientrano in una strategia più ampia di modernizzazione, per incrementare sicurezza e affidabilità del servizio.