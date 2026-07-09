La circolazione ferroviaria in Calabria è stata sospesa su numerose tratte a seguito di danni all'infrastruttura. Le linee coinvolte sono la Salerno‑Paola, la Catanzaro Lido‑Taranto, la Sibari‑Paola e la Cosenza‑Paola. In particolare, da Battipaglia a Paola i treni non circolano. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono impegnati nel ripristino della piena funzionalità della rete.

I danni, attribuiti a ignoti, hanno reso necessaria una riprogrammazione dell'offerta ferroviaria, con l'attivazione di servizi sostitutivi tramite autobus. La sospensione interessa i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che possono registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Le autorità competenti stanno effettuando verifiche sulle cause dei danni.

Impatto sulla mobilità e disagi per i viaggiatori

La situazione ha causato forti disagi ai viaggiatori, con ritardi che, nella notte, hanno raggiunto anche le sei ore per alcuni treni notturni sulla linea Salerno‑Reggio Calabria. Nell'area del Tirreno cosentino, la circolazione tra Paola e Diamante, sospesa per diverse ore, è in fase di ripristino, mentre rimane interrotta tra San Lucido e Paola. Le condizioni meteorologiche avverse hanno aggravato i disagi, trascinando oggetti metallici sui binari e rendendo complicata anche l'organizzazione di collegamenti alternativi su gomma.

Sulla linea Sapri‑Lamezia Terme, la circolazione ferroviaria è stata sospesa a causa del maltempo, con l'intervento dei tecnici di RFI in corso.

Anche qui si registrano limitazioni e cancellazioni di treni. Nell'area jonica, nei pressi di Corigliano Rossano, difficoltà alla circolazione sono aumentate per la presenza di neve e la caduta di rami e alberi, che hanno portato al divieto di transito sulle Strade provinciali 187 e 188, ad eccezione dei mezzi di emergenza.

Informazioni e aggiornamenti sui servizi

RFI e Trenitalia hanno reso disponibili informazioni aggiornate sulla situazione attraverso i canali di Infomobilità. Gli aggiornamenti riguardano sia la ripresa della circolazione ferroviaria sia l'attivazione dei servizi sostitutivi, per garantire la mobilità dei viaggiatori durante le operazioni di ripristino dell'infrastruttura.

La regolarità del traffico è stata invece confermata sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, dove non si registrano particolari problemi per la viabilità. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a intervenire per ridurre i disagi.