Il fine settimana a Perugia sarà contrassegnato dal bollino rosso per il caldo. Il massimo livello di rischio per le temperature elevate è stato certificato per il capoluogo umbro e per Firenze, come indicato nel bollettino che monitora 27 centri urbani. L'allerta per le ondate di calore richiede l'adozione di misure preventive.

L'Amministrazione comunale di Perugia invita la popolazione a rischio ad adottare precauzioni in caso di aumento di temperatura e umidità. Tra le raccomandazioni principali figurano bere molti liquidi, in particolare acqua, e rimanere in ambienti freschi o climatizzati nelle ore più calde (tra le 11 e le 15).

Si suggerisce inoltre di ventilare le abitazioni e, se necessario, usare il condizionatore o fare docce frequenti per alleviare il disagio termico.

Consigli per affrontare il caldo

L'Amministrazione consiglia di indossare abiti leggeri e chiari, evitare attività fisica non necessaria all'aperto nelle ore centrali della giornata e preferire pasti leggeri. È inoltre raccomandato di non lasciare mai persone o animali all'interno di auto parcheggiate al sole. Sul sito istituzionale del Comune di Perugia è disponibile il Piano comunale di gestione delle ondate di calore, con l'indicazione dei servizi disponibili e dei luoghi dove trovare sollievo.

Il quadro nazionale delle ondate di calore

Il bollettino nazionale segnala che il bollino rosso per il caldo, oltre a Perugia, interessa anche Firenze per sabato e domenica.

Nei giorni precedenti, il livello di rischio ha visto una riduzione dei bollini arancioni, passati da dieci a tre. Il bollino rosso è stato confermato per Firenze e, da venerdì, anche per Perugia. Tra le 27 città monitorate, la situazione di rischio caldo varia con la prevalenza di bollini gialli, che indicano uno stato di pre-allerta per possibili ondate di calore.