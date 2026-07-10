I gruppi consiliari Lega VdA e La Renaissance hanno sollecitato un ruolo di primo piano per la Regione Valle d'Aosta nella gestione della crisi che sta interessando la Cogne Acciai Speciali. La richiesta giunge a fronte dei recenti sviluppi della vertenza che coinvolge l'azienda e i suoi circa 1.200 lavoratori.

I due gruppi hanno chiarito che non è sufficiente fermarsi a dichiarazioni rassicuranti. Per questo motivo, il tema sarà oggetto di specifici approfondimenti in Consiglio regionale, con l'obiettivo primario della salvaguardia dell'azienda e del mantenimento dei livelli occupazionali.

A tal fine, è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata, la cui discussione è prevista nella prossima seduta consiliare. L'interrogazione mira a ottenere dall'Assessore competente un resoconto sulle azioni concrete che il Governo regionale ha intrapreso per tutelare la Cogne Acciai Speciali, anche alla luce degli ultimi sviluppi della situazione.

Iniziative istituzionali e confronto tra le parti

Lega VdA e La Renaissance hanno evidenziato che, in seguito alla comunicazione dell'Assessore Bertschy alla Presidenza del Consiglio e alla quarta Commissione, sono stati avviati due distinti incontri: uno con i vertici aziendali e l'altro con le organizzazioni sindacali. È stata inoltre formalmente richiesta la convocazione in quarta Commissione dell'Assessore e di tutte le parti interessate, inclusi i rappresentanti dell'azienda e dei sindacati.

L'intento è garantire che il confronto, già avviato in modo informale, possa trovare una sede istituzionale stabile, indispensabile per l'individuazione di soluzioni concrete e durature.

La crisi della Cogne Acciai Speciali non impatta solo i dipendenti diretti, ma si estende all'intero tessuto economico e sociale della Valle d'Aosta. Questa preoccupazione è stata manifestata anche dalla partecipazione di circa duecento persone a un presidio organizzato davanti agli stabilimenti aziendali nei giorni scorsi. L'evento ha ribadito come la situazione della Cogne sia percepita come una questione che riguarda l'intera comunità valdostana, sottolineando l'ampiezza dell'allarme sociale.

Il ruolo della Regione nella vertenza

La Regione Valle d'Aosta, in quanto ente territoriale autonomo, detiene funzioni legislative, amministrative e regolamentari sul proprio territorio, in conformità al suo Statuto speciale di autonomia. Il Consiglio regionale, quale organo legislativo, esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'operato della Giunta regionale, promuovendo attivamente iniziative volte a tutelare il tessuto produttivo e i livelli occupazionali locali.

La vicenda della Cogne Acciai Speciali rimane, pertanto, al centro dell'attenzione delle istituzioni regionali. L'obiettivo primario è individuare soluzioni condivise che possano assicurare la continuità produttiva dell'azienda e la piena tutela dei lavoratori coinvolti in questa delicata fase.