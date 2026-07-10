La Cgil Basilicata ha lanciato un allarme significativo, evidenziando una profonda inadeguatezza nell'offerta dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia all'interno della regione. Questa carenza strutturale riguarda in particolare i nidi e i servizi dedicati ai bambini nella fascia d'età da zero a tre anni. Secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale, la Basilicata si trova ad affrontare un'offerta marcatamente insufficiente di strutture e di servizi complementari specificamente pensati per i bambini più piccoli. I dati disponibili, infatti, rivelano una copertura nettamente inferiore se paragonata alla media nazionale, posizionando la regione in una situazione di svantaggio e creando disagi significativi per le famiglie.

La situazione critica dei servizi per l'infanzia in Basilicata

Il sindacato ha sottolineato con forza come la percentuale di copertura dei servizi educativi per la prima infanzia in Basilicata sia tra le più basse a livello nazionale. Questa lacuna non è solo un dato statistico, ma si traduce in una realtà concreta dove l'attuale sistema non riesce a garantire un accesso equo e diffuso sul territorio regionale. Di conseguenza, un numero considerevole di famiglie si trova senza alternative adeguate per l'educazione e la cura dei propri figli in età prescolare. La Cgil ha inoltre rimarcato che questa situazione rischia di compromettere seriamente sia il diritto all'educazione e allo sviluppo armonioso dei bambini, sia le fondamentali possibilità di conciliazione tra vita lavorativa e familiare per i genitori, in particolare per le madri, ostacolando la loro piena partecipazione al mondo del lavoro.

Le richieste urgenti della Cgil Basilicata alle istituzioni

Nel suo intervento articolato, la Cgil Basilicata ha avanzato richieste precise e urgenti, sollecitando un deciso rafforzamento dell'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia e una maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali e locali. Il sindacato ha invitato esplicitamente a investire in modo più consistente in nuove strutture e nel potenziamento di quelle esistenti, nonché nell'assunzione e formazione di personale qualificato. L'obiettivo primario è aumentare significativamente la disponibilità di posti nei nidi e nei servizi integrativi, rendendoli accessibili a un numero maggiore di famiglie.

“Occorre una strategia regionale chiara e lungimirante che metta al centro i bisogni reali delle famiglie e dei bambini”, ha dichiarato la Cgil, evidenziando l'impellente necessità di un piano di intervento mirato.

Tale piano dovrebbe avere come scopo principale quello di colmare l'attuale divario con le altre regioni italiane, garantendo standard di servizio più elevati e uniformi su tutto il territorio lucano.

La Cgil ha infine ribadito l'importanza cruciale di garantire non solo la quantità, ma anche la qualità e l'accessibilità dei servizi offerti. L'obiettivo è assicurare che tutti i bambini, indipendentemente dalla loro provenienza o condizione socio-economica, abbiano le stesse opportunità di crescita e sviluppo armonioso. Il sindacato ha concluso il proprio intervento reiterando la richiesta di un confronto costruttivo e immediato con le istituzioni competenti, al fine di definire e implementare azioni concrete e tempestive che possano affrontare e risolvere questa problematica sociale di primaria importanza.