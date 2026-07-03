La Regione Campania ha ufficialmente annunciato la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo alla sessione 2026 del programma "Scuola Viva in Cantiere", un'iniziativa di fondamentale importanza interamente dedicata al miglioramento e alla valorizzazione dell'edilizia scolastica regionale. Questo bando, reso disponibile a partire dal 3 luglio 2026, offre a tutti gli enti locali del territorio campano la significativa opportunità di presentare proposte dettagliate per interventi di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza sugli edifici scolastici di loro competenza.

Il programma "Scuola Viva in Cantiere": finalità e risorse strategiche

L'avviso si inserisce in maniera organica nell'ambito del più ampio e ambizioso programma "Scuola Viva in Cantiere", il cui obiettivo primario è quello di sostenere attivamente e concretamente la riqualificazione, la messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale e funzionale degli edifici scolastici distribuiti su tutto il territorio della Campania. Le risorse finanziarie indispensabili per l'attuazione di questi interventi provengono in modo significativo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'impiego di tali fondi mira a raggiungere un duplice obiettivo strategico: da un lato, migliorare in modo sostanziale la qualità complessiva degli ambienti didattici e formativi, rendendoli più accoglienti e funzionali; dall'altro, garantire una maggiore e imprescindibile sicurezza per l'intera comunità scolastica, composta da studenti, docenti e personale non docente.

Gli enti locali che intendono partecipare a questa importante iniziativa sono invitati a presentare le proprie proposte progettuali seguendo scrupolosamente le modalità e i criteri di ammissibilità che sono stati dettagliatamente indicati nell'avviso stesso. Il documento specifica inoltre con chiarezza le diverse tipologie di intervento che possono essere finanziate, assicurando trasparenza e chiarezza nelle procedure. L'iniziativa è stata concepita per rivolgersi a scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori, garantendo così una copertura capillare e inclusiva su tutto il territorio regionale della Campania.

Obiettivi di modernizzazione e impatto sul sistema educativo regionale

Il programma "Scuola Viva in Cantiere" è stato ideato con la chiara finalità di promuovere una profonda e necessaria modernizzazione degli edifici scolastici. Questo si traduce in un sostegno concreto a interventi di ristrutturazione edilizia, all'implementazione di soluzioni avanzate per l'efficientamento energetico e all'indispensabile adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza strutturale e antisismica. La pubblicazione di questo avviso rappresenta, pertanto, una nuova e tangibile opportunità per gli enti locali di accedere a finanziamenti cruciali, essenziali per il miglioramento e l'innovazione delle infrastrutture educative a beneficio delle future generazioni.

La Regione Campania ha voluto enfaticamente sottolineare l'importanza strategica del coinvolgimento attivo degli enti locali in questo processo. Questa sinergia è considerata una condizione fondamentale per assicurare una partecipazione ampia e diffusa, che si traduca in interventi realmente mirati e rispondenti alle specifiche e concrete esigenze delle singole comunità scolastiche. L'intera iniziativa si inserisce armonicamente nel più vasto e articolato quadro delle azioni previste dal PNRR per il settore dell'istruzione, con l'obiettivo ultimo di rafforzare in maniera significativa l'intero sistema educativo regionale attraverso investimenti strutturali di lungo periodo, capaci di generare un impatto positivo e duraturo.