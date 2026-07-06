Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Como è stato solennemente intitolato al maresciallo Francesco Di Cataldo, tragicamente ucciso in un agguato mafioso nel 1996. La cerimonia ufficiale si è tenuta il 6 luglio 2026 presso la sede dell'Arma in città, un momento di profonda commozione che ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, accanto ai familiari del sottufficiale.

Francesco Di Cataldo fu vittima di un brutale attentato mafioso mentre svolgeva il proprio servizio, un sacrificio che oggi viene riconosciuto con l'intitolazione di questa importante struttura.

Questo gesto simbolico vuole onorare la sua dedizione incondizionata e il suo impegno instancabile nella lotta contro la criminalità organizzata. Durante l'evento, sono stati rievocati i valori di legalità, giustizia e servizio che il maresciallo incarnò con la sua vita, lasciando un'eredità morale significativa. L'intera comunità ha accolto con sentita partecipazione questa decisione, che perpetua la memoria di un uomo dello Stato.

La cerimonia e i partecipanti

L'evento ha registrato una vasta partecipazione, includendo figure di spicco delle istituzioni locali e alti rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. I familiari del maresciallo Di Cataldo, visibilmente commossi, hanno presenziato alla scopertura della targa commemorativa, un momento toccante che ha sigillato l'intitolazione.

Nel corso della cerimonia, diversi interventi hanno sottolineato il coraggio e il contributo fondamentale del sottufficiale nella battaglia contro la mafia, evidenziando il suo ruolo esemplare nel servizio pubblico.

Il ruolo del Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Como rappresenta un presidio fondamentale di legalità per l'intero territorio comasco. La sua missione include attività essenziali di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità, coordinando le stazioni dipendenti e garantendo una presenza capillare per la sicurezza dei cittadini. L'intitolazione a Francesco Di Cataldo non solo rafforza il legame indissolubile tra la comunità e le forze dell'ordine, ma valorizza anche il ricordo perenne di coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene pubblico e la giustizia, ispirando le future generazioni.