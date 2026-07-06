Un episodio di violenza inaudita ha turbato la quiete della spiaggia libera del prolungamento a Savona nel pomeriggio del 5 luglio 2026. Un uomo è stato ferito gravemente all'addome con un coltello durante una lite accesa, un evento che ha scatenato un'imponente mobilitazione di soccorsi e forze dell'ordine. La vittima, le cui condizioni sono state immediatamente giudicate critiche, è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

L'allarme, i soccorsi e le prime ricostruzioni

L'allarme è scattato poco dopo l'aggressione, richiamando l'attenzione dei numerosi bagnanti presenti.

Il servizio di emergenza 118 ha risposto con prontezza, inviando sul posto due pattuglie dei carabinieri, due della polizia di Stato e un'unità della guardia costiera. La rapidità dell'intervento ha permesso di stabilizzare il ferito prima del trasferimento in una struttura ospedaliera, dove è stato ricoverato con una prognosi riservata a causa della profondità della ferita.

Le prime indagini, condotte dalle forze dell'ordine, si sono concentrate sulla raccolta di testimonianze dirette dai presenti, fondamentali per delineare la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto riferito da alcuni bagnanti, la lite sarebbe divampata tra un gruppetto di uomini che avevano allestito un accampamento di fortuna sulla spiaggia.

In un momento di forte tensione, uno degli individui avrebbe estratto un'arma bianca, colpendo l'altro con un fendente all'addome. Immediatamente dopo l'atto violento, l'aggressore si è dato alla fuga, dileguandosi rapidamente lungo il bagnasciuga in direzione ponente. Le autorità stanno ora proseguendo con la meticolosa audizione dei testimoni oculari e dei bagnanti per ricostruire con la massima precisione la sequenza degli eventi e avviare le procedure per l'identificazione e la cattura del responsabile.

Il contesto della spiaggia e la questione degli accampamenti

La spiaggia libera del prolungamento a Savona è una delle aree balneari pubbliche più frequentate della città, meta privilegiata per residenti e turisti che cercano ristoro e svago, specialmente durante i caldi mesi estivi.

Tuttavia, la zona è stata in passato oggetto di attenzione da parte delle autorità locali a causa della presenza di accampamenti improvvisati. Queste strutture di fortuna avevano già generato segnalazioni e interventi, portando a un monitoraggio regolare dell'area da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo era duplice: garantire la sicurezza pubblica e assicurare il rispetto delle normative vigenti in un'area così sensibile e frequentata. L'episodio di violenza del 5 luglio 2026 riaccende i riflettori sulla necessità di mantenere elevato il livello di vigilanza e controllo in queste aree, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e preservare la tranquillità e la sicurezza per tutti i frequentatori della costa savonese.