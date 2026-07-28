Una significativa interruzione del servizio idrico è stata annunciata per mercoledì 31 luglio in ben 15 comuni della provincia di Chieti. L'erogazione dell'acqua sarà sospesa a partire dalle ore 8 del mattino per consentire l'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili sull'adduttrice principale, la condotta che alimenta gran parte del territorio interessato. L'intervento, gestito da Sasi, la società responsabile del servizio idrico integrato locale, comporterà la sospensione del flusso idrico fino al completamento delle operazioni tecniche, senza un orario preciso per il ripristino.

Intervento sull'adduttrice principale: i comuni interessati

La sospensione dell'erogazione idrica interesserà un'ampia porzione del territorio provinciale, coinvolgendo specificamente i comuni di Atessa, Bomba, Casalanguida, Carpineto Sinello, Colledimezzo, Dogliola, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteferrante, Montazzoli, Palmoli e Tornareccio. Sasi ha sottolineato che questa interruzione si rende strettamente necessaria per procedere con la riparazione di un tratto cruciale dell'adduttrice principale. Tali lavori sono stati programmati con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza e la continuità a lungo termine del servizio idrico per i residenti di queste località.

Raccomandazioni per i cittadini e gestione del disagio

In previsione dell'imminente interruzione, Sasi ha diramato un appello ai cittadini residenti nei comuni coinvolti. Si raccomanda vivamente di effettuare scorte d'acqua sufficienti per le proprie necessità quotidiane e di limitare al minimo indispensabile i consumi nelle ore che precederanno l'inizio dei lavori. La società ha inoltre precisato che il ripristino dell'erogazione avverrà in maniera progressiva, man mano che le operazioni tecniche saranno concluse e la rete verrà rimessa in pressione. Non è stato fornito un orario esatto per la completa normalizzazione del servizio. Per questo motivo, l'azienda ha esortato la popolazione a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti ufficiali che verranno tempestivamente diffusi attraverso i canali di comunicazione della Sasi.

Sasi: il gestore del servizio idrico in provincia di Chieti

La Sasi S.p.A. è l'ente preposto alla gestione del servizio idrico integrato nell'intera provincia di Chieti. Le sue attività comprendono l'intero ciclo dell'acqua: dalla captazione delle fonti idriche, attraverso l'adduzione e la distribuzione dell'acqua potabile alle utenze, fino alla raccolta e alla depurazione delle acque reflue. L'azienda serve un vasto numero di comuni sul territorio provinciale, svolgendo un ruolo essenziale per la salute pubblica e la qualità della vita dei cittadini.