L'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Moda e Turismo, Alessandro Onorato, ha annunciato l'intenzione di presentare un esposto in Procura. La decisione giunge a seguito della scoperta della vendita online di cartelli informativi sottratti durante il deflusso dal concerto di Ultimo a Tor Vergata. Onorato ha dichiarato: "Stiamo raccogliendo ulteriore materiale e siamo pronti a presentare un esposto in Procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso dal concerto di Ultimo a Tor Vergata".

Onorato ha categoricamente affermato che l'atto non può essere considerato una semplice bravata.

La segnaletica stradale, infatti, era un elemento fondamentale del piano di sicurezza approntato per l'evento di portata eccezionale svoltosi nella capitale. "È vergognoso che molti abbiano pensato di rubarla, contribuendo a generare confusione a danno di tante ragazze e ragazzi, per poi rivendere tutto su Vinted a prezzi folli, anche 800 euro. È come se qualcuno staccasse dei cartelli lungo le strade in città: non è uno scherzo, ma un reato", ha ribadito l'assessore. Ha inoltre espresso gratitudine verso coloro che hanno segnalato l'accaduto, manifestando fiducia nell'operato delle autorità per fare chiarezza sulla vicenda.

Il contesto del mega concerto e la segnaletica

Il concerto di Ultimo, tenutosi il 4 luglio nell'ampia area di Tor Vergata a Roma, ha richiamato oltre 250mila spettatori.

L'evento si è svolto su una superficie di più di 150mila metri quadrati, organizzata in sei zone distinte. Per gestire l'enorme affluenza, erano stati predisposti 46 punti ristoro, 48 food truck, 170 addetti alle vendite e 2000 bagni chimici. La complessa segnaletica era stata installata proprio per agevolare l'orientamento del pubblico e assicurare la sicurezza sia durante l'arrivo che il deflusso.

Al termine del concerto, tuttavia, sono emersi problemi nella gestione dei flussi in uscita, aggravati dalla scomparsa di una parte della segnaletica. Successivamente, alcuni di questi cartelli sono stati individuati in vendita su Vinted, nota piattaforma online, con prezzi che arrivavano fino a 200 euro per singolo pezzo.

Sebbene non sia stato possibile quantificare con esattezza il numero di cartelli sottratti, la loro ricomparsa online evidenzia un chiaro fenomeno di rivendita illegale. Alcuni venditori hanno omesso di specificare la provenienza, mentre uno ha ammesso di averli "recuperati" a Tor Vergata dopo l'evento.

Il ruolo dell'assessorato ai Grandi Eventi

Il ruolo dell'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Moda e Turismo del Comune di Roma è cruciale nella pianificazione e gestione di eventi di vasta portata. Le sue responsabilità includono la garanzia della sicurezza, l'organizzazione logistica e il coordinamento inter-istituzionale, elementi essenziali per la buona riuscita e la tutela dei partecipanti in manifestazioni come il concerto in questione.