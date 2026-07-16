Un'importante operazione del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, supportato dai comandi provinciali di Roma e Milano, ha scosso il panorama della sicurezza nazionale il 16 luglio 2026. L'azione, delegata dalla Procura della Capitale, ha portato all'esecuzione di perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti di un uomo romano di 42 anni e di un milanese di 56. Al centro dell'indagine, la presunta diffusione sui social network di contenuti di propaganda a favore di organizzazioni come Hamas ed Hezbollah, con espliciti riferimenti e inneggiamenti alle azioni del 7 ottobre in Israele.

I due individui sono stati formalmente indagati per istigazione a delinquere, con l'aggravante del terrorismo, un'accusa che evidenzia la serietà dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici per la diffusione di messaggi eversivi. Le investigazioni hanno rivelato che, in particolare su Instagram, sarebbero stati pubblicati numerosi contenuti audio e video. Questi materiali non si limitavano a esaltare le azioni di Hamas e gli eventi del 7 ottobre, ma includevano anche la celebrazione di formazioni anarchiche e di militanti deceduti. I Carabinieri hanno sottolineato come tali pubblicazioni fossero intese a istigare all'uso della violenza come metodo di lotta e protesta, configurandosi come un'aperta contrapposizione agli organi istituzionali.

Sequestri e un arresto nel corso delle operazioni

Durante le meticolose perquisizioni, gli investigatori hanno proceduto al sequestro di una vasta gamma di dispositivi elettronici e di documenti ritenuti di cruciale interesse investigativo. Questi materiali saranno ora oggetto di approfondite analisi forensi, fondamentali per ricostruire l'intera portata delle attività e le eventuali connessioni. Un risvolto significativo dell'operazione ha riguardato il cinquantaseienne milanese, il quale è stato arrestato in flagranza di reato. La sua detenzione è scattata a seguito del rinvenimento di diverse centinaia di grammi di sostanza stupefacente e di tutto il materiale necessario per il suo confezionamento, un elemento che aggiunge un ulteriore e grave capo d'accusa al quadro investigativo già complesso.

Il ruolo del ROS nella lotta al terrorismo digitale

L'intervento è stato orchestrato dal Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, un'unità d'élite riconosciuta per la sua specializzazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ai reati di estrema gravità. Il ROS opera su delega delle procure italiane, svolgendo un ruolo insostituibile nelle attività di intelligence, nelle indagini tecniche complesse e nelle operazioni sul territorio. La sua expertise si estende in modo particolare all'analisi forense di dispositivi elettronici e contenuti digitali, strumenti indispensabili per contrastare la diffusione di propaganda terroristica online. Questo tipo di indagini è cruciale per identificare e neutralizzare le minacce che si propagano attraverso i canali digitali, dove l'istigazione alla violenza può raggiungere un vasto pubblico con rapidità e anonimato, rappresentando una sfida costante per le forze dell'ordine.