La Corte di Cassazione ha stabilito che dovrà svolgersi un nuovo processo d'appello a Milano per Irene Pivetti, ex presidente della Camera. La decisione arriva in relazione alla condanna a quattro anni per evasione fiscale e riciclaggio. La vicenda giudiziaria al centro del dibattimento riguarda una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo, operazioni avvenute nel 2016 e che hanno coinvolto il gruppo cinese Daohe.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di Irene Pivetti, rappresentata dall'avvocato Filippo Cocco.

L'udienza si è svolta davanti alla seconda sezione penale della Cassazione, dove il Procuratore generale aveva inizialmente richiesto la conferma della condanna inflitta in secondo grado. Tuttavia, la Corte ha optato per l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, disponendo così un nuovo giudizio d'appello. L'avvocato Cocco ha espresso grande soddisfazione per l'esito, sottolineando l'importanza di questa decisione per la difesa della sua assistita.

Il ruolo della Cassazione nel sistema giudiziario italiano

La Corte di Cassazione rappresenta il più alto grado della giurisdizione ordinaria in Italia e svolge un ruolo cruciale nel sistema giudiziario nazionale. Tra le sue funzioni primarie vi è quella di assicurare l'uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio e di esercitare un controllo di legittimità sulle sentenze emesse dai tribunali e dalle corti d’appello.

Nel caso specifico che riguarda Irene Pivetti, la Corte ha il potere di annullare una sentenza e di ordinare la ripetizione del processo presso un'altra sezione della corte d'appello. Questa procedura, nota come annullamento con rinvio, garantisce che ogni aspetto formale e sostanziale del processo sia stato correttamente applicato e che non vi siano vizi procedurali o violazioni di legge.

Dettagli del procedimento e la natura della decisione della Cassazione

Il procedimento che vede coinvolta l'ex presidente della Camera si concentra su operazioni commerciali risalenti al 2016 e sulle gravi accuse di evasione fiscale e riciclaggio. È fondamentale precisare che la decisione della Cassazione non entra nel merito delle accuse stesse, ovvero non giudica la colpevolezza o l'innocenza dell'imputata.

La pronuncia della Suprema Corte riguarda esclusivamente la regolarità del processo di secondo grado e la necessità di un nuovo e approfondito esame dei fatti da parte della corte d'appello. Questo significa che il nuovo giudizio dovrà riesaminare attentamente le prove e le argomentazioni presentate, tenendo conto delle precise indicazioni e dei principi di diritto forniti dalla Cassazione, per giungere a una nuova e definitiva sentenza.