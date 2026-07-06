Una lite condominiale a Castel Volturno è degenerata in una violenta aggressione, culminata nel ferimento di un uomo di 50 anni, originario del napoletano. La vittima è stata colpita al volto da un proiettile esploso da una pistola ad aria compressa, impugnata da un trentenne, a seguito di un acceso diverbio sorto per motivi condominiali.

La ricostruzione dei fatti, operata dai Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, indica che l'episodio ha avuto un'escalation. Dopo il colpo iniziale con l'arma ad aria compressa, il cinquantenne è caduto a terra, venendo poi brutalmente colpito con calci e pugni sia dall'aggressore principale che da un complice di 40 anni.

Le forze dell'ordine, intervenute prontamente sul luogo dell'accaduto, hanno identificato i due responsabili e proceduto al sequestro della pistola, una Walther Umarex calibro 4,5.

L'intervento delle autorità e le accuse

I due aggressori sono stati denunciati per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate in concorso. L'azione rapida dei Carabinieri ha permesso di raccogliere gli elementi necessari per l'incriminazione e di rimuovere l'arma dal contesto della violenza, garantendo così la sicurezza e l'ordine pubblico.

Condizioni del ferito

Il cinquantenne ferito è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Caserta, dove si trova attualmente ricoverato.

Le lesioni riportate, sebbene serie, non lo pongono in pericolo di vita, secondo le informazioni mediche disponibili. La sua condizione è costantemente monitorata dai sanitari, che stanno fornendo le cure necessarie.

Il contesto delle liti condominiali

Questo episodio a Castel Volturno si inserisce in un quadro più ampio di tensioni che possono sorgere all'interno dei contesti condominiali, talvolta sfociando in atti di violenza. Le autorità ribadiscono l'importanza di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, procedendo con le denunce e i sequestri necessari ogni qualvolta si verifichino simili episodi di aggressione.