Per l'estate 2026, la rinomata spiaggia inclusiva "A Mare Tutti" torna ad accogliere i suoi visitatori a Castellabate, in provincia di Salerno. Questa iniziativa, promossa con impegno dal Comune locale, è specificamente pensata per offrire un'esperienza balneare accessibile e confortevole alle persone con disabilità. Il progetto si svolge nell'incantevole scenario dell'arenile dello Scario, un tratto suggestivo del lungomare Punta dell'Inferno, situato nella località di Santa Maria di Castellabate. Dopo il successo della fase sperimentale avviata nella stagione estiva 2025, il servizio è stato non solo confermato ma anche potenziato, e rimarrà pienamente operativo per tutta l'estate, fino al 15 settembre 2026.

Modalità di accesso e servizi offerti

L'accesso alla spiaggia inclusiva è interamente gratuito, sottolineando l'impegno del Comune verso l'inclusione sociale. Per garantire un'organizzazione ottimale e una fruizione equa, l'ingresso è regolamentato da due fasce orarie giornaliere ben definite: la mattina dalle 8 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 20. È fondamentale notare che l'accesso è consentito esclusivamente su prenotazione, la quale può essere effettuata comodamente tramite un'applicazione dedicata. Per favorire la più ampia partecipazione e permettere a un maggior numero di individui di beneficiare di questa opportunità, ogni utente ha la possibilità di effettuare un massimo di tre prenotazioni settimanali.

Questa misura strategica mira a ottimizzare la disponibilità del servizio per tutti coloro che desiderano vivere il mare in un contesto protetto e attrezzato.

Attrezzature specializzate e supporto qualificato

L'area dedicata alla spiaggia inclusiva "A Mare Tutti" è stata attentamente allestita per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Tra le dotazioni principali spicca una sedia JOB, appositamente progettata per la balneazione assistita, completa di cinture di sicurezza e braccioli, per assicurare stabilità e comfort durante l'ingresso e l'uscita dall'acqua. A disposizione dei bagnanti vi sono inoltre cinque ombrelloni e otto sedie sdraio, che offrono zone d'ombra e relax. Un elemento cruciale per l'accessibilità è la passerella, che facilita notevolmente l'accesso all'arenile, eliminando barriere architettoniche.

A completare l'offerta, è prevista la costante presenza di personale specializzato. Questo team è addetto all'accoglienza, fornisce assistenza qualificata e offre informazioni dettagliate agli utenti, garantendo un supporto continuo e discreto per tutta la durata della permanenza in spiaggia. L'obiettivo è assicurare che ogni persona possa godere del mare in piena sicurezza e autonomia.

Il progetto "A Mare Tutti" si conferma, dunque, come un'iniziativa esemplare nel panorama delle politiche di accessibilità e inclusione. Attraverso questa spiaggia dedicata, il Comune di Castellabate offre alle persone con disabilità non solo un servizio, ma una vera e propria opportunità di vivere il mare in un ambiente attrezzato, sicuro e gestito con professionalità, promuovendo il benessere e l'integrazione sociale nella comunità.