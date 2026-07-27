Oggi sono state consegnate all'Università Magna Graecia di Catanzaro le chiavi del nuovo complesso residenziale, realizzato nell'edificio dell'ex scuola 'Chimirri'. La struttura, concessa dal Comune di Catanzaro in comodato d'uso alla Fondazione Università Magna Graecia, rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana e restituisce alla comunità uno spazio dismesso da anni.

Nuovi posti letto e servizi per gli studenti

Il progetto ha permesso la realizzazione di 155 nuovi posti letto, con camere singole e doppie totalmente accessibili e dotate di ogni comfort.

Il complesso offre anche spazi comuni per favorire l'integrazione e la vita universitaria, tra cui aree studio, auditorium, spazi ricreativi, coworking, mensa, lavanderia, aree relax e spazi verdi. L'intervento contribuisce in modo significativo ad ampliare l'offerta residenziale per studenti nel centro di Catanzaro.

Consegna ufficiale e dichiarazioni

Le chiavi del nuovo complesso sono state consegnate al rettore dell'Università Magna Graecia Giovanni Cuda e al presidente della Fondazione UMG, Geremia Romano, dal direttore tecnico Vittorio Procopio, alla presenza del direttore dei lavori Vincenzo Pujia e del collaudatore Salvatore Saccà. Giovanni Cuda ha dichiarato: “L’Università Magna Graecia sta investendo con strategia e lungimiranza in strutture e servizi, e questa ne è l’ennesima dimostrazione.

Destinare l’edificio dell’ex scuola Chimirri, ubicato nel cuore di Catanzaro, alle residenze universitarie significa rendere concreto il diritto allo studio in una città sempre più a misura di studenti.” Geremia Romano ha aggiunto: “Riqualificare uno spazio storico come quello dell’ex Chimirri per restituirlo ai giovani è un segnale forte di crescita e attenzione verso il diritto allo studio. Questo progetto risponde alla crescente domanda di alloggi per fuori sede e consolida il legame tra la città e la comunità universitaria. Garantire un’accoglienza adeguata, con alloggi moderni, sostenibili e accessibili, significa abbattere le barriere economico-sociali e rendere effettivo il diritto allo studio per tanti giovani.”

Il ruolo della Fondazione Università Magna Graecia

La Fondazione Università Magna Graecia, che ha ricevuto in comodato d'uso l'edificio dal Comune di Catanzaro, ha tra i suoi obiettivi il sostegno alle attività universitarie e la promozione di servizi per la comunità studentesca. L'ente si occupa di progetti di accoglienza, residenzialità e iniziative culturali a favore degli studenti iscritti all'Ateneo, contribuendo a rafforzare il legame tra università e territorio.