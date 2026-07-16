Un grave cedimento strutturale ha colpito questa mattina, 16 luglio 2026, il palazzo del tribunale di Bolzano. L'edificio, una storica costruzione risalente al ventennio e attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione e ampliamento, ha subito un collasso parziale. Il crollo ha coinvolto una porzione significativa della struttura, stimata in almeno un quarto dell'immobile, e si è verificato nell'area dove erano in corso gli interventi edilizi. L'evento ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, richiamando sul posto le squadre di soccorso.

Dettagli sull'evento e l'intervento dei soccorsi

L'episodio si è verificato nelle prime ore dell'alba, intorno alle 6 del mattino. Il collasso, originato dal tetto, ha causato il crollo di gran parte degli interni del palazzo di giustizia, lasciando in piedi la facciata esterna. Al momento del cedimento, all'interno dell'edificio era presente solo il personale di una ditta di pulizie: una persona è rimasta leggermente ferita, senza altri feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività, avviando i primi sopralluoghi per valutare i danni e mettere in sicurezza l'area. Le verifiche preliminari sono state cruciali per escludere ulteriori pericoli.

Verifiche sulla stabilità e il contesto dell'edificio

A seguito del crollo, le autorità competenti hanno immediatamente avviato verifiche approfondite sulla stabilità residua della struttura del tribunale e del sottostante parcheggio interrato, confinante con il palazzo. Questa indagine è fondamentale per scongiurare ulteriori rischi e comprendere le dinamiche del cedimento. Il tribunale di Bolzano rappresenta una delle principali sedi giudiziarie della città e della regione, ospitando numerose funzioni cruciali per l'amministrazione della giustizia. L'edificio, situato nel cuore del centro cittadino, è un punto di riferimento istituzionale e architettonico di grande importanza, e il suo danneggiamento solleva interrogativi sul futuro delle attività giudiziarie.

Le cause precise del cedimento strutturale non sono state ancora identificate e sono oggetto di indagini. L'attenzione rimane alta sulle condizioni di sicurezza dell'area circostante e sulle possibili ripercussioni sulle attività giudiziarie. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza proseguono, con l'obiettivo di stabilire la piena agibilità e sicurezza. Si attende con urgenza l'esito delle verifiche tecniche sulla stabilità dell'edificio e delle zone adiacenti per delineare i prossimi passi e le eventuali misure correttive.