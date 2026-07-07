Una cella di tre metri per due è stata installata a piazza Montecitorio a Roma il 7 luglio 2026, diventando il fulcro di un flash mob organizzato da una vasta rete di associazioni, sindacati e realtà impegnate nella tutela dei diritti umani. L'iniziativa, promossa dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) Ilaria Cucchi e da Pid onlus, mirava a porre l'attenzione del Parlamento sull'emergenza delle carceri italiane, particolarmente acuta durante i mesi estivi a causa del caldo intenso e del sovraffollamento.

Durante la manifestazione, i promotori hanno denunciato le condizioni estreme in cui vivono i detenuti.

Hanno evidenziato come il caldo soffocante e il sovraffollamento possano trasformare la pena detentiva in una vera e propria tortura. Uno slogan potente recitava: “Vivere in una cella non è solo stare chiusi. Caldo mortale, sovraffollamento: quando la pena diventa tortura”. La senatrice Cucchi ha spiegato che la scelta dell'orario e della location, sotto il sole cocente del pomeriggio romano, non è stata casuale, ma intendeva simboleggiare le difficoltà subite dai reclusi: “Quello stesso caldo che proviamo noi, loro lo devono subire ventiquattr'ore al giorno, senza poter utilizzare nemmeno i ventilatori. O meglio, la stragrande maggioranza non può permetterselo, perché il carcere è popolato soprattutto dai cosiddetti ultimi”.

Le critiche al sistema penitenziario e le richieste

La protesta ha inoltre messo in luce la grave carenza di posti e personale nelle istituzioni penali esterne, oltre alla mancanza di adeguati strumenti per il reinserimento dei detenuti nella società. Ilaria Cucchi ha rivolto critiche dirette all'operato del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dichiarando: “Non posso non pensare a Nordio e alle sue promesse in campagna elettorale, tutte dimenticate un istante dopo. C'è tantissimo da fare”. La senatrice ha espresso un marcato pessimismo riguardo all'applicazione delle pene alternative, affermando: “Dobbiamo aspettare che cada questo governo: fino ad allora non vedo nessuna speranza”.

Alla manifestazione hanno preso parte anche Riccardo Magi di +Europa e numerosi rappresentanti di altre associazioni.

Le principali richieste avanzate mirano al miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, al contrasto efficace del sovraffollamento e all'adozione di un maggior numero di misure alternative alla detenzione.

La situazione strutturale delle carceri italiane

Il sistema penitenziario italiano, come noto, affronta da anni problemi strutturali persistenti legati al sovraffollamento e alle condizioni ambientali precarie, che si aggravano notevolmente durante i mesi estivi. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) è l'ente responsabile della gestione degli istituti di pena e del personale, con il compito di promuovere il rispetto dei diritti dei detenuti e il loro reinserimento sociale.

Il DAP coordina oltre duecento istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale, monitorando costantemente la capienza e lo stato delle strutture.

Le associazioni promotrici del flash mob hanno ribadito la necessità di interventi urgenti per garantire condizioni dignitose all’interno delle carceri e per rafforzare le misure di supporto al reinserimento dei detenuti, in piena conformità con la normativa italiana e gli standard europei.