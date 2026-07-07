La galleria 'Chighizzu', situata lungo la strada statale 131 Carlo Felice nel territorio di Sassari, sarà interessata da significative limitazioni temporanee al traffico nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2026. Il provvedimento, che riguarda esclusivamente la carreggiata in direzione nord, si rende necessario per consentire l'esecuzione di interventi di collaudo sui nuovi impianti installati all'interno della struttura.

Le limitazioni al traffico saranno attive nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 di martedì 7 luglio e le ore 06:00 di mercoledì 8 luglio.

Durante questo intervallo, i veicoli che percorrono la statale 131 in direzione nord saranno soggetti a una deviazione obbligatoria. L'uscita dalla Carlo Felice avverrà in corrispondenza dello svincolo Ossi/Tissi, posizionato al chilometro 204,800.

Il percorso alternativo prevede l'immissione sulla strada statale 127, seguendo le indicazioni per Sassari Serra Secca. Da qui, il flusso veicolare proseguirà lungo la viabilità urbana di Sassari, attraversando la città per poi reimmettersi sulla statale 131. Il rientro sulla principale arteria sarda sarà possibile in corrispondenza dello svincolo Sassari/Viale Italia, situato al chilometro 208,800. Questa soluzione è stata studiata per garantire la massima sicurezza e la continuità della circolazione durante le delicate operazioni di collaudo degli impianti.

Interdizione e percorso alternativo per il collaudo

L'interdizione temporanea della galleria 'Chighizzu' interessa, come specificato, unicamente la direzione nord del tratto stradale. L'obiettivo principale è permettere il collaudo dei nuovi impianti, un'operazione fondamentale per assicurare l'efficienza e la conformità alle normative di sicurezza della struttura. La deviazione del traffico, attentamente pianificata, mira a minimizzare i disagi per gli automobilisti, garantendo al contempo lo svolgimento in sicurezza dei lavori.

Precedenti interventi e miglioramenti sulla SS 131

Non è la prima volta che la galleria Chighizzu è oggetto di provvedimenti simili. Un precedente test di collaudo ha interessato la carreggiata nord della galleria “Chighizzu II” il 30 giugno 2026.

In quell'occasione, la chiusura temporanea si era verificata nella fascia oraria tra le 9:30 e le 12:30, specificamente per il collaudo di un varco amovibile presente all’interno della struttura. Anche in quella circostanza, il traffico diretto verso Sassari era stato deviato allo svincolo Ossi-Tissi (km 204,800), con uscita sulla statale 127 in direzione Sassari-Serra Secca e successivo rientro sulla statale 131 allo svincolo Sassari-Viale Italia (km 208,800).

Questi interventi programmati si inseriscono in un più ampio quadro di lavori e miglioramenti infrastrutturali volti a potenziare la sicurezza e l'efficienza della viabilità lungo la strada statale 131, uno degli assi stradali più strategici e percorsi della Sardegna. L'obiettivo è garantire agli utenti della strada un'infrastruttura moderna e affidabile.