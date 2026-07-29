Napoli si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di persone per le celebrazioni del centenario della SSC Napoli, in programma il 1° agosto. L'atteso afflusso record ha spinto l'ASL Napoli 1 Centro e il Servizio regionale 118 a predisporre un piano sanitario straordinario. Coordinato dal referente regionale Giuseppe Galano, il dispositivo coprirà ogni fase della giornata: dal corteo in via Toledo alla cerimonia in Piazza del Plebiscito, fino agli eventi serali.

Il modello operativo, già testato con successo durante i festeggiamenti scudetto del 2023 e del 2025, è stato ulteriormente potenziato.

È stata istituita una Centrale Operativa Evento (COE), collegata in tempo reale con la centrale 118 dell'ASL Napoli 1 Centro, per coordinare mezzi, personale e interventi clinici. Una rete radio dedicata garantirà la continuità delle comunicazioni. Tutti i principali pronto soccorso cittadini sono stati preallertati: i DEA di II livello (Ospedale del Mare, Cardarelli, Santobono), i DEA di I livello (San Paolo, Pellegrini) e altri presidi (CTO, Buon Consiglio Fatebenefratelli, Evangelico Betania). L'elisoccorso regionale è stato allertato per le maxi-emergenze.

Dispositivo di soccorso e squadre operative

Il fulcro dell'assistenza sarà il Punto Medico Avanzato (PMA), allestito nell'area esterna di Palazzo Reale.

Questa tendostruttura disporrà di quattro posti letto, attrezzature di primo soccorso, personale sanitario e un'ambulanza per trasferimenti rapidi. Sul territorio, opererà una squadra mista: il 118 con un'ambulanza e due moto sanitarie al seguito del corteo; la Croce Rossa Italiana con due ambulanze e sei soccorritori a piedi dotati di defibrillatore; il Gruppo Nefrocenter con tre ambulanze (una medicalizzata in Piazza Municipio, due in via Cesario Console e Piazza Trieste e Trento) e dieci soccorritori appiedati in cinque squadre con zaini di emergenza e DAE a presidio di Piazza del Plebiscito. Il referente operativo sarà il dottor Achille Iannone.

Il protocollo prevede un triage sul posto e, se necessario, il trasferimento immediato all'ospedale più idoneo.

In caso di criticità, saranno attivati l'elisoccorso e le procedure per maxi-emergenze. Gli ospedali cittadini garantiranno la piena operatività di medicina trasfusionale, rianimazione, cardiologia, neurochirurgia, chirurgia d'urgenza e radiologia interventistica. L'obiettivo è assicurare una risposta specialistica immediata anche nei casi più complessi, senza compromettere l'emergenza ordinaria.

Il programma delle celebrazioni del centenario

Le celebrazioni per il centenario della SSC Napoli animeranno la città con un ricco programma di eventi. L'apertura ufficiale è fissata per le ore 19:26 da Piazza Carità, luogo simbolo legato alle origini del club, con la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis e delle principali istituzioni.

Seguirà una "processione azzurra" fino a Piazza Municipio, sede del Pizza Village del Centenario, dove saranno offerti gratuitamente migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande dalle 20:26, con donazioni anche alle persone più fragili.

Alle ore 20:45, in Piazza del Plebiscito, avrà luogo la cerimonia ufficiale. De Laurentiis, le istituzioni e le leggende del Napoli ripercorreranno cento anni di storia attraverso musica, immagini e performance artistiche. Dalle 22:30, al termine della cerimonia, prenderà il via la Notte Azzurra, con l'accensione simultanea in azzurro di monumenti iconici come Palazzo Reale, Maschio Angioino e Castel dell’Ovo. La serata culminerà con un Light Show e uno spettacolo pirotecnico sincronizzato, seguiti da un DJ set in collaborazione con Radio Kiss Kiss. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti.