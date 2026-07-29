Nelle valli trentine di Ledro e del Chiese, i controlli sui motociclisti sono stati intensificati, con numerose sanzioni e ritiri di patente. Le operazioni straordinarie dei Carabinieri si sono concentrate sulle strade statali SS 240 e SS 237, arterie chiave. L'operazione si è svolta sabato 25 luglio tra Ledro e Tione, con numerosi veicoli e persone coinvolte.

Controlli dei Carabinieri: numeri e sanzioni

Durante il servizio, i militari hanno controllato 28 veicoli (di cui 24 motociclette di grossa cilindrata) e identificato 34 persone. Sono state elevate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Tra le infrazioni, 12 multe per sorpassi azzardati (1.000 euro totali), rimozione del silenziatore “Db killer”, mancato uso delle cinture e velocità non commisurata.

Un automobilista con 11 punti residui sulla patente ha subito il ritiro del documento per sette giorni, per un sorpasso pericoloso, secondo le nuove norme del Codice della Strada.

Polizia locale Alto Garda e Ledro: i controlli

Nella stessa area, la Polizia locale Alto Garda e Ledro ha condotto controlli straordinari con due pattuglie e un ispettore, fermando oltre quaranta motociclisti.

Le verifiche hanno comportato il ritiro di due carte di circolazione per modifiche non autorizzate e di tre patenti per sorpassi pericolosi. Contestate anche mancanza di dispositivi di sicurezza, manovre irregolari e velocità non adeguata.

Complessivamente, venti multe (oltre 2.200 euro) sono state elevate. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane sulle stesse arterie, per la sicurezza stradale.