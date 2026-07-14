La Cgil Piemonte ha lanciato un forte allarme, denunciando una grave emergenza caldo che ha coinvolto direttamente una dipendente di un Autogrill nella regione. La lavoratrice è stata costretta a svolgere il proprio turno in un ambiente di lavoro dove la temperatura interna ha raggiunto i 50 gradi, una condizione ritenuta inaccettabile e altamente rischiosa per la salute. La segnalazione, resa pubblica il 14 luglio 2026, mette in luce il profondo disagio e i pericoli a cui è esposto il personale addetto ai servizi di ristoro lungo le arterie autostradali piemontesi.

Condizioni estreme e la denuncia della Cgil

La situazione descritta dalla Cgil Piemonte evidenzia come la dipendente abbia operato in un locale completamente privo di un sistema di aria condizionata funzionante, con il termometro che ha segnato ben 50 gradi. Il sindacato ha sottolineato con forza che tali condizioni di lavoro rappresentano un serio rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, esigendo interventi urgenti e concreti per garantire ambienti adeguati e protetti. La Cgil ha inoltre specificato che episodi simili non sono isolati, ma sono stati segnalati anche in altre aree di servizio della regione. L'intenso calore registrato negli ultimi giorni ha, infatti, aggravato ulteriormente le criticità preesistenti, rendendo la situazione insostenibile per chi opera in questi contesti.

Richieste di intervento e il contesto della regione

Di fronte a questa emergenza, la Cgil Piemonte ha formalmente richiesto alle autorità competenti e alle aziende che gestiscono le aree di servizio di adottare misure immediate e incisive per la tutela dei lavoratori esposti a temperature estreme. Tra le soluzioni proposte e ritenute indispensabili, figurano l'installazione o la manutenzione tempestiva degli impianti di climatizzazione e la previsione di pause aggiuntive e più frequenti durante le ondate di calore. Il sindacato ha ribadito con fermezza la propria posizione, dichiarando che «non è accettabile che i lavoratori siano costretti a operare in condizioni che mettono a rischio la loro salute».

La grave situazione denunciata dalla Cgil Piemonte si inserisce in un quadro più ampio di temperature eccezionalmente elevate che stanno interessando non solo il Piemonte, ma anche altre regioni italiane. Questo scenario climatico ha un impatto significativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori più esposti e vulnerabili, come quello dei servizi autostradali, dove il personale è spesso in prima linea di fronte a tali sfide ambientali.