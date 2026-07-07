Un vasto incendio ha interessato la località di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, nella tarda serata di sabato 4 luglio 2026. Le fiamme, divampate con rapidità lungo la strada regionale 439, hanno devastato una considerevole porzione di territorio, mandando in fumo circa 9 ettari di sterpaglie e vegetazione. L'evento ha richiesto un immediato e articolato intervento da parte dei vigili del fuoco, che si sono trovati a fronteggiare un rogo di notevoli dimensioni.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e il salvataggio dei gattini

L'allarme è scattato intorno alle 22.15, mobilitando prontamente due squadre dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti quattro mezzi antincendio e un'autobotte, proveniente dalla sede centrale di Pisa, per garantire un adeguato supporto. Le fiamme si sono propagate con virulenza ai piedi della collina, minacciando alcuni annessi agricoli e strutture rurali presenti nelle vicinanze. Durante le complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i pompieri sono riusciti non solo a domare il fronte del fuoco, ma anche a trarre in salvo due gattini appena nati, rimasti intrappolati nell'area interessata dal rogo. Un gesto di grande sensibilità che ha caratterizzato l'intervento.

Coordinamento e indagini sulle cause

L'efficacia dell'intervento è stata garantita da una stretta collaborazione tra le squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio boschivo, coordinati dalla Sala operativa unificata regionale.

Questa sinergia ha permesso una gestione ottimale delle risorse e ha assicurato la completa messa in sicurezza dell'intera area colpita. Nonostante la vastità dell'incendio, non sono stati segnalati feriti tra la popolazione o tra il personale di soccorso. Le cause esatte dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.