Un ciclista ha perso la vita nel primo pomeriggio in Trentino, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L'incidente è avvenuto lungo la strada forestale Scivolon, un percorso che collega Cinte Tesino a Grigno. La vittima stava percorrendo un tratto in cui la strada si restringe, trasformandosi in un sentiero. L'allarme è stato lanciato intorno alle 13:40 dal familiare che lo precedeva e che non lo ha più visto dietro di sé.

Le complesse operazioni di soccorso

La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente attivato un'ampia mobilitazione.

Un elicottero è stato impiegato per un sorvolo dell'area, con a bordo un operatore della Stazione Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Contemporaneamente, una squadra di terra del Soccorso Alpino ha raggiunto il familiare per ottenere dettagli cruciali sul punto della caduta e coordinare le ricerche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco permanenti di Trento e i Vigili del Fuoco volontari locali. Le operazioni si sono rivelate estremamente difficili a causa della vegetazione fitta e della morfologia impervia del versante. Dopo circa un'ora di intense ricerche, il corpo del biker è stato individuato in fondo al dirupo, a circa 80 metri più a valle del sentiero.

Il recupero della salma e l'intervento specialistico

Il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Ottenuto il nullaosta delle autorità competenti, la salma è stata recuperata dall'elicottero tramite verricello e successivamente trasportata a Cinte Tesino. L'intervento ha evidenziato ancora una volta l'importanza e la complessità delle operazioni condotte dal Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, un'organizzazione specializzata nella ricerca e nel recupero di persone in ambienti montani e impervi, che collabora strettamente con le autorità e i servizi di emergenza per affrontare situazioni che richiedono competenze tecniche uniche per la particolare morfologia del territorio e le difficili condizioni ambientali.