Il 28 luglio di tredici anni fa, una tragica strage scosse l'Italia: quaranta persone persero la vita precipitando dal viadotto 'Acqualonga' dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. L'incidente avvenne nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Le vittime, tutte residenti a Pozzuoli (Napoli), stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso alcuni giorni in gita nei luoghi di san Pio da Pietrelcina.

La verità giudiziaria e le condanne definitive

La verità giudiziaria su questa immane tragedia è stata finalmente sancita nell'aprile dell'anno scorso, quando i giudici della Corte di Cassazione hanno emesso la sentenza definitiva.

Questa pronuncia ha portato a un totale di nove condanne, delineando le responsabilità per il disastro. Tra i condannati figura l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, al quale sono stati inflitti sei anni di reclusione. La sua posizione era stata inizialmente diversa, essendo stato assolto in primo grado nel processo tenutosi ad Avellino.

La Suprema Corte ha motivato la condanna di Castellucci ritenendolo "responsabile di una precisa politica aziendale carente sulla sicurezza". In particolare, gli è stato contestato di non aver inserito la riqualificazione e la manutenzione delle barriere del viadotto Acqualonga nel piano pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre del 2008.

Questa omissione è stata considerata un elemento cruciale nel determinare le cause della tragedia.

Le altre responsabilità e il ricordo delle vittime

Oltre a Giovanni Castellucci, la sentenza ha coinvolto altri sei ex dirigenti della società Autostrade, anch'essi condannati per le loro responsabilità: Nicola Spadavecchia (sei anni), Giulio Massimo Fornaci (sei anni), Paolo Berti (cinque anni e sei mesi), Michele Renzi (cinque anni), Bruno Gerardi (cinque anni) e Gianluca De Franceschi (tre anni). La pena più severa, pari a nove anni di reclusione, è stata inflitta a Gennaro Lametta, il proprietario del bus coinvolto nell'incidente. Suo fratello Ciro, che era alla guida del mezzo, perse tragicamente la vita in quella circostanza.

Un'altra condanna significativa ha riguardato Antonietta Ceriola, funzionaria della Motorizzazione Civile di Napoli, alla quale sono stati comminati quattro anni di reclusione. La sua responsabilità è legata all'aver falsamente attestato l'avvenuta revisione del bus, un atto che ha avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza del veicolo.

Nel pomeriggio di oggi, le quaranta vittime saranno ricordate con una cerimonia toccante. Davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto, i sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, e di Pozzuoli, Luigi Manzoni, si uniranno per onorare la memoria di coloro che persero la vita in quel tragico evento.

Il viadotto Acqualonga: un'infrastruttura critica

Il viadotto Acqualonga, teatro della strage, si inserisce lungo il percorso dell'autostrada A16 Napoli-Canosa.

Questa arteria rappresenta uno dei principali collegamenti viari tra la Campania e la Puglia. Il tratto autostradale in questione è noto per la sua complessità infrastrutturale e attraversa il territorio montuoso dell'Irpinia. La sua posizione lo rende un punto nevralgico e di grande importanza per il flusso veicolare tra le due regioni, sottolineando l'importanza cruciale della sua manutenzione e sicurezza.