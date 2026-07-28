Firenze si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo. Il dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio ha confermato per la città il codice giallo per la giornata odierna, 28 luglio 2026, e il codice arancione per domani, 29 luglio, e per giovedì. L'annuncio arriva mentre i primi effetti di questa ondata di calore si fanno già sentire nel capoluogo toscano.

Secondo quanto comunicato dal Centro funzionale regionale, le temperature minime potranno raggiungere i 25 gradi, mentre le massime potranno toccare punte di 36-37 gradi.

La temperatura percepita, a causa dell'afa, potrà arrivare fino a 39 gradi. Palazzo Vecchio, attraverso una nota ufficiale, ha rinnovato l'invito ai cittadini a seguire le precauzioni raccomandate durante le giornate più calde, con particolare attenzione verso le persone più fragili, come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli.

Raccomandazioni e misure preventive

Il Comune di Firenze sottolinea la necessità di adottare comportamenti adeguati per ridurre i rischi legati alle alte temperature, soprattutto per le categorie considerate più vulnerabili. Le previsioni indicano che il caldo intenso potrebbe causare disagio, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Le autorità locali raccomandano di evitare l'esposizione diretta al sole, di idratarsi frequentemente e di prestare attenzione ai segnali di malessere, in particolare nei soggetti più a rischio.

Contesto meteorologico e previsioni

La nuova ondata di caldo è associata all'arrivo di un robusto anticiclone subtropicale africano che, a partire dal 29 luglio, si estenderà dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo anche la Penisola italiana. Le temperatura massime previste per la Toscana, e in particolare per Firenze, sono in linea con le proiezioni nazionali, che indicano valori fino a 36-38 gradi nelle aree interne delle regioni tirreniche. Le minime notturne potrebbero restare elevate, con valori intorno ai 25-26 gradi nelle grandi città come Firenze.

Le proiezioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare indicano che le condizioni di caldo intenso e tempo stabile proseguiranno anche nei giorni successivi. Le temperature potranno mantenersi significativamente sopra le medie stagionali, causando condizioni di disagio termico persistente, specialmente nelle aree urbane.