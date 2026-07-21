Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha rilasciato dichiarazioni in merito al ritrovamento di alcuni dispositivi di ascolto, comunemente noti come cimici, all'interno degli uffici del Comune. L'episodio, reso noto il 21 luglio 2026, ha suscitato un'immediata reazione da parte del primo cittadino, che ha espresso la speranza che l'installazione di tali apparecchiature sia riconducibile a un'operazione condotta dalla magistratura. Bandecchi ha infatti affermato: "Spero siano dei pm, perché sarebbe più naturale", sottolineando come questa eventualità rappresenterebbe la spiegazione più coerente e auspicabile per la presenza dei dispositivi.

Il ritrovamento dei dispositivi di ascolto negli uffici comunali

La scoperta delle cimici negli uffici comunali di Terni ha sollevato numerosi interrogativi riguardo alle motivazioni e alle finalità di tale installazione. La vicenda pone al centro dell'attenzione la questione della sicurezza e della riservatezza degli ambienti istituzionali, elementi cruciali per il corretto svolgimento delle attività amministrative. Il sindaco Bandecchi ha ribadito con forza che l'ipotesi di un'indagine condotta dalla magistratura è quella che ritiene più plausibile e, soprattutto, desiderabile. A suo dire, una tale operazione si inserirebbe in un contesto di legalità e controllo, offrendo una giustificazione comprensibile per la presenza dei dispositivi.

Diversamente, ha specificato il sindaco, la situazione assumerebbe connotati ben diversi, risultando meno chiara e più preoccupante.

Reazioni e il contesto istituzionale a Terni

La notizia del ritrovamento ha posto il Comune di Terni, sotto la guida di Bandecchi, di fronte alla necessità di gestire una situazione delicata che tocca direttamente la sfera della sicurezza e della trasparenza delle istituzioni locali. Il sindaco ha prontamente evidenziato l'urgenza di fare piena luce sulla natura e sulla provenienza delle cimici, ribadendo la sua piena fiducia nelle istituzioni preposte al mantenimento della legalità e all'accertamento dei fatti. L'episodio si colloca, infatti, in un più ampio contesto di attenzione verso la trasparenza amministrativa e la tutela delle attività che si svolgono all'interno degli enti pubblici. Chiarire rapidamente la vicenda è fondamentale per garantire la serenità operativa e la fiducia dei cittadini nelle proprie istituzioni.