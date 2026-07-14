Michael Habeeb Jousif, cittadino assiro-iracheno, ha presentato denuncia al commissariato di polizia di San Benedetto del Tronto. L'azione segue l'aggressione subita sabato sera da Giuseppe Barboni, imprenditore, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci. L'episodio, avvenuto in strada a San Benedetto del Tronto, è stato ripreso in un video poi pubblicato sulla pagina Facebook di Barboni.

Jousif, in una video intervista a un giornale locale, ha spiegato di aver bevuto durante la giornata di sabato.

Ha motivato ciò con lo sgombero dei suoi effetti personali, avvenuto dietro la chiesa Madonna del Suffragio (quartiere Ponterotto), durante il quale i suoi documenti sarebbero stati gettati in un cassonetto. L'uomo ha presentato, insieme alla denuncia, un certificato medico con una prognosi di 14 giorni. La Procura di Ascoli Piceno, accertata la dinamica dei fatti, aprirà un fascicolo contro Barboni, presumibilmente per lesioni personali.

Le dichiarazioni di Roberto Vannacci

Il fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha commentato la vicenda a margine di un evento a Pescara. Vannacci ha dichiarato: “Non giustifico mai la violenza se non è motivata da una necessità di difesa. C’è qualcuno che sta facendo le indagini, vedremo quello che è.

Qualora questa persona abbia violato norme e leggi verrà punita in base a quelle che sono le pene per quelle norme e per quelle leggi.”

Alla domanda su eventuali provvedimenti del partito nei confronti di Barboni, Vannacci ha aggiunto: “Ma se uno sbaglia non è che il partito prende provvedimenti che non sono già previsti dal codice penale e dal codice civile. Cosa facciamo, un giudizio ulteriore rispetto a quello che già esiste?”

Il movimento Futuro Nazionale

Il movimento politico Futuro Nazionale, fondato da Roberto Vannacci, promuove valori di identità nazionale e sicurezza, con attenzione a tematiche di ordine pubblico e difesa dei cittadini. L’organizzazione, presente in diverse regioni, si caratterizza per una struttura territoriale che coinvolge attivamente esponenti locali in iniziative e attività politiche.

La vicenda di San Benedetto del Tronto, che coinvolge un esponente locale del movimento, pone l’attenzione sulla gestione interna dei comportamenti dei propri rappresentanti e sulle procedure seguite in caso di episodi giudiziari.