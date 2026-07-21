Le operazioni volte alla cattura del lupo responsabile dell'aggressione a una bambina a Città della Pieve, in Umbria, sono in piena fase di svolgimento. L'incidente si è verificato nei giorni scorsi all'interno di un campeggio della zona, dove la piccola è stata morsa dall'animale. Le autorità locali, in stretta collaborazione con i Carabinieri Forestali e i tecnici della Regione Umbria, hanno prontamente avviato un piano di monitoraggio e cattura. L'obiettivo è individuare e mettere in sicurezza l'esemplare di lupo che ha causato l'aggressione.

L'aggressione alla bambina e le misure di sicurezza attivate

L'episodio di aggressione si è consumato mentre la bambina si trovava con la famiglia nel campeggio. Subito dopo l'incidente, la minore è stata soccorsa e trasferita in ospedale per le cure mediche necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni di salute sono state giudicate non gravi. Per rafforzare le misure di sicurezza, sono state installate numerose fototrappole e altri dispositivi di sorveglianza per monitorare i movimenti dei lupi nell'area. Il personale specializzato sta operando incessantemente per assicurare la massima protezione sia agli ospiti del campeggio sia alla popolazione locale.

L'impegno congiunto delle istituzioni per la sicurezza

L'impegno congiunto dei tecnici della Regione Umbria e dei Carabinieri Forestali è fondamentale per l'identificazione dell'animale coinvolto. Le autorità hanno chiarito che l'episodio rappresenta un caso isolato, sottolineando come la presenza del lupo in queste aree sia oggetto di un monitoraggio costante. L'obiettivo primario delle operazioni in corso è la cattura del lupo responsabile, agendo senza arrecare alcun rischio ad altri animali selvatici o alla popolazione. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, mantenendo un'attenzione prioritaria sulla sicurezza pubblica e sulla tutela della fauna locale.