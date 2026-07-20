Si è concluso a Torino, il 20 luglio 2026, un significativo processo che ha visto al centro il tragico suicidio di Renato Fesce, un camionista di 59 anni. L'uomo si tolse la vita nel marzo del 2023, lanciandosi dal balcone della propria abitazione, un gesto estremo che ha scosso profondamente la comunità e ha sollevato interrogativi sulle condizioni lavorative nel settore dei trasporti.

Le indagini e il successivo dibattimento hanno rivelato un quadro drammatico: Fesce era stato sottoposto a un clima di vessazioni e umiliazioni costanti, aggravato da turni di lavoro massacranti che potevano estendersi fino a 14 ore al giorno.

Queste condizioni, secondo l'accusa, hanno contribuito in modo determinante alla decisione del camionista di togliersi la vita. Tra il gennaio e il dicembre 2022, è emerso che Fesce aveva saltato per ben cinquantotto volte il riposo intermedio obbligatorio tra un turno di guida e l’altro, una prassi che evidenziava una gestione del lavoro insostenibile.

Un ulteriore episodio grave, emerso durante il processo, riguarda la reazione del datore di lavoro a una richiesta di alleggerimento dei turni da parte di Fesce: l'uomo sarebbe stato aggredito fisicamente, preso a schiaffi davanti ai colleghi. La ditta per la quale Fesce lavorava, la Af Logistics, si avvaleva del driver per consegnare merce agli ipermercati, un'attività che richiedeva impegno e rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo.

Il tribunale ha emesso due condanne per omicidio colposo: una di otto mesi e l'altra di un anno e un mese. I destinatari delle sentenze sono un dirigente e un preposto della Af Logistics, riconosciuti responsabili delle condizioni che hanno portato al tragico epilogo. Il processo è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dal legale della famiglia di Renato Fesce, l'avvocato Maria Grazia Pellerino, e l'accusa è stata sostenuta con determinazione dal pubblico ministero Rossella Salvati.

La rilevanza della sentenza e i risarcimenti

Questa sentenza assume un'importanza storica nel panorama giuridico italiano. Secondo l'avvocato Emanuele D’Amico, legale dei sindacati Filt Cgil e Si Cobas, che si sono costituiti parte civile nel processo, si tratta della “prima sentenza del genere in Italia”.

Un riconoscimento significativo che potrebbe aprire nuove prospettive nella tutela dei lavoratori esposti a condizioni estreme. Oltre alle condanne penali, sono stati corrisposti degli indennizzi anche ai sindacati Filt Cgil e Si Cobas, a riprova della gravità delle violazioni riscontrate e del danno subito non solo dalla vittima e dalla sua famiglia, ma anche dalla collettività dei lavoratori.

Il contesto operativo di Af Logistics

La Af Logistics, azienda al centro della vicenda, opera nel settore della logistica e della distribuzione, fornendo servizi di trasporto e consegna di merci a una vasta clientela, inclusi importanti ipermercati. La gestione dei turni di lavoro e il rispetto delle pause di riposo per i propri autisti sono aspetti cruciali per un'azienda di questo tipo, e nel caso di Renato Fesce, tali prassi sono state oggetto di un'attenta e severa contestazione giudiziaria.

La decisione del tribunale ha posto in luce le responsabilità aziendali nella creazione di un ambiente lavorativo che, per Fesce, si è rivelato fatale, sottolineando l'importanza della sicurezza e del benessere dei dipendenti anche in contesti operativi intensi.