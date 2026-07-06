Prosegue con determinazione l'impegno costante dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, volto a garantire la sicurezza, il decoro e la legalità nelle prestigiosissime aree monumentali e archeologiche della Capitale. In questo contesto di controlli intensificati, un'attenzione particolare è stata rivolta al quadrante strategico del Colosseo e all'affaccio panoramico di Largo Gaetana Agnesi, un'area che ha recentemente registrato episodi di assembramento e disordini, rendendo necessarie misure preventive e repressive.

Nella serata del 5 luglio 2026, l'efficace operato dei Carabinieri ha condotto all'arresto di due borseggiatori, cittadini algerini di 25 e 26 anni, ritenuti responsabili di un furto con destrezza.

I militari avevano notato i due individui mentre si muovevano con fare sospetto e ripetutamente tra Largo Gaetana Agnesi e piazza del Colosseo, utilizzando il sottopassaggio della metropolitana e osservando attentamente i passanti in cerca di un'occasione favorevole per agire. Una volta individuata una coppia di fidanzati seduta sui muretti della piazza, i due malviventi sono entrati in azione: uno di loro ha abilmente attirato l'attenzione della coppia, mentre l'altro sottraeva con rapidità una pochette che il ragazzo aveva appoggiato accanto a sé.

Intervento tempestivo e recupero della refurtiva

L'intervento tempestivo dei Carabinieri, che erano appostati a pochi metri di distanza, ha permesso di bloccare i due cittadini nordafricani mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva.

Gli oggetti rubati sono stati interamente recuperati e restituiti al legittimo proprietario, a testimonianza dell'efficacia dell'operazione. Questa azione si inserisce in una più ampia e strutturata attività di controllo del territorio che interessa le principali aree turistiche e monumentali di Roma, con il chiaro obiettivo di prevenire episodi di microcriminalità e di garantire la sicurezza sia dei numerosi visitatori che dei residenti.

L'area del Colosseo: presidio e contrasto alla criminalità

L'area del Colosseo rappresenta uno dei principali e più visitati poli di attrazione turistica della città di Roma, caratterizzato da un costante e significativo afflusso di visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri e la Polizia di Stato, sono costantemente impegnate in attività di presidio e controllo mirate a garantire l'ordine pubblico e a contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità predatoria. Questi sforzi sono particolarmente concentrati nei punti di maggiore affollamento, come i pressi dei monumenti storici e le stazioni della metropolitana, dove il rischio di furti e altri reati è più elevato.

Le operazioni di controllo vengono sistematicamente intensificate in occasione di eventi o situazioni che richiamano un elevato numero di persone, come accaduto recentemente nell'area di Largo Gaetana Agnesi. L'obiettivo primario delle forze dell'ordine è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti, prevenendo attivamente furti e altri reati nelle zone di maggiore interesse storico e culturale della Capitale, assicurando così un'esperienza serena e protetta a tutti coloro che visitano o vivono in queste aree.