I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Nicola Barbieri e Marco Ausili, hanno avanzato una proposta significativa per la digitalizzazione del trasporto pubblico locale nelle Marche. Chiedono di valutare la possibilità di consentire agli operatori di verificare la titolarità degli abbonamenti bus anche attraverso la semplice esibizione di un documento di riconoscimento, con consultazione di un database remoto. Questa iniziativa si inserisce nel contesto dell'evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica Marta, i cui primi risultati sono attesi nei prossimi mesi.

La proposta nasce da specifiche segnalazioni di cittadini, in particolare giovani studenti e pendolari, che, pur essendo regolarmente abbonati, si sono trovati impossibilitati a esibire il supporto cartaceo del titolo di viaggio durante i controlli. Barbieri e Ausili hanno espresso soddisfazione per la risposta ricevuta in Consiglio regionale, che ha confermato la volontà dell'assessorato guidato da Francesco Baldelli e della Giunta regionale di proseguire con determinazione sulla strada della digitalizzazione del trasporto pubblico locale. L'assessore regionale ai Trasporti ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi e le ulteriori implementazioni previste per il sistema Marta.

Semplificazione dei controlli e nuove tecnologie

I consiglieri hanno evidenziato come l'attuale normativa possa creare difficoltà anche a chi è in regola con l'abbonamento ma non ha con sé il titolo cartaceo. Hanno sottolineato che l'obiettivo è "sensibilizzare l'Amministrazione regionale affinché venissero individuate soluzioni più semplici ed efficaci". L'introduzione degli abbonamenti digitali sugli smartphone è vista come un passo fondamentale per semplificare la vita degli utenti e, al contempo, le operazioni di controllo.

In quest'ottica di innovazione, Barbieri e Ausili hanno suggerito di avviare una riflessione sull'aggiornamento della legge regionale n. 12 del 2009, affinché possa recepire le evoluzioni tecnologiche disponibili.

Sono fiduciosi che il lavoro intrapreso dalla Regione porterà a soluzioni "sempre più efficaci, moderne e rispondenti alle esigenze sia degli utenti sia degli operatori del settore".

Il sistema Marta: un passo avanti per la mobilità nelle Marche

Il sistema di bigliettazione elettronica Marta, già attivo ad Ancona e provincia dal 6 luglio 2026, rappresenta un'importante innovazione. Permette a cittadini e turisti di viaggiare sugli autobus semplicemente avvicinando bancomat, carta di credito, il nuovo biglietto cartaceo elettronico o la tessera abbonati ai dispositivi a bordo. Promosso dalla Regione Marche e adottato da Conerobus e ATMA, Marta mira a semplificare l'accesso al trasporto pubblico, garantendo anche un tetto massimo di spesa giornaliera di 5 euro.

Il cronoprogramma del progetto prevede ulteriori sviluppi nei prossimi mesi, inclusa l'introduzione della tessera Marta per gli abbonamenti digitali e la possibilità di acquistare i titoli di viaggio direttamente tramite app. L'investimento complessivo per l'intero bacino territoriale ammonta a circa 1,67 milioni di euro, finanziato per oltre il 65% dalla Regione Marche e per la restante parte da Conerobus. Questo impegno congiunto sottolinea la direzione verso un trasporto pubblico più moderno, efficiente e sostenibile, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio e ottimizzare i controlli sugli abbonamenti.