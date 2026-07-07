Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto lunedì 6 luglio 2026 in un appartamento di via Verolengo 185, nel quartiere Lucento di Torino. Il ritrovamento, al secondo piano del complesso Atc di edilizia popolare, è avvenuto dopo l'allarme dei vicini, insospettiti dal forte odore. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, per l'apertura della porta, e sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno constatato il decesso.

Omicidio a Torino: indagini e identificazione

La Procura di Torino ha avviato indagini per omicidio. L'identificazione della vittima è complessa per le condizioni compromesse del cadavere.

Si attendono accertamenti genetici sul Dna, a breve, per stabilire se il corpo sia dell'uomo residente, un cinquantacinquenne albanese.

Cruciale per l'ipotesi di omicidio è la scoperta, in prima ispezione, di una ferita al cranio, compatibile con un colpo inferto da un oggetto contundente. Inizialmente, il suicidio non era escluso, ma l'autopsia ha orientato le indagini verso l'omicidio.

Indagini e riserbo

Le indagini, condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Torino e coordinate dal PM Lea Lamonaca, mirano a ricostruire circostanze e dinamica della morte. Vicini di casa della vittima sono stati ascoltati; le loro testimonianze sono fondamentali per delineare il quadro e identificare l'ultimo contatto.

Sull'inchiesta vige il massimo riserbo. Gli accertamenti mirano a chiarire data del decesso e identità della vittima, dettagli cruciali per fare piena luce su questo tragico episodio nel quartiere Lucento di Torino.